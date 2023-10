Ny fenitra vaovao ao Chile dia mikendry ny hampihena ny fahalotoan'ny hazavana sy hiarovana ny lanitra maizina

I Chile dia fantatra amin'ny toetrany miavaka amin'ny fijerena kintana, ary ny Tany Atacama no iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny astronoma noho ny lanitra mazava sy ny fahalotoan'ny hazavana kely. Mba hiarovana ireo lanitra maizina ireo ho an'ny astronomia sy hamahana ny voka-dratsy ateraky ny fahalotoan'ny hazavana amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny zavamananaina, dia nampiditra Fenitra Nasionaly Vaovao momba ny jiro ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana Shiliana.

Teo aloha, ireo faritra mampiantrano Observatorium lehibe ao Shily dia nanana fitsipika momba ny jiro manokana mba hiarovana ny toerana misy ny lanitra maizina. Ankehitriny, ireo fenitra ireo dia miitatra manerana ny firenena hafa mba hampiroboroboana ny fomba fanao amin'ny jiro ivelany tompon'andraikitra sy maharitra.

Ny fenitry ny jiro vaovao dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny jiro ivelan'ny trano amin'ny alàlan'ny fifindrana avy amin'ny hazavana manga mahery mankany amin'ny loko amber malefaka kokoa. Ity fiovana ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​toy ny matavy loatra, ny fahaketrahana, ary ny karazana homamiadana sasany. Fanampin'izany, tsy maintsy vonoina eo anelanelan'ny misasak'alina sy amin'ny 7 ora maraina ny dokam-barotra mirehitra, mba hahazoana antoka fa tsy mandray anjara amin'ny fandotoana maivana ny jiro ara-barotra mandritra ny ora lehibe amin'ny alina.

Ankoatra ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny New National Lighting Standard dia manaiky ny fiantraikan'ny fandotoana hazavana amin'ny zavamananaina. Ny hazavana artifisialy dia manelingelina ny fihetsiky ny karazana alina, anisan'izany ny mpamono bibikely sy ny voron-dranomasina. Miantehitra amin'ny hazavan'ny volana sy ny hazavan'ny kintana ny mpandoto bibikely, ary ny fandotoana hazavana dia mety hanakorontana sy hanakorontana azy ireo, ka hisy fiantraikany amin'ny fandotoana ny zavamaniry sy ny fikojakojana ny vokatra. Torak'izany koa, tandindonin-doza noho ny fahalotoan'ny hazavana ny petrel storm Markham, vorona an-dranomasina any Chili, Ekoatera ary Peroa. Ireo vorona ireo dia mampiasa ny hazavan'ny volana sy ny kintana mba hivezivezy any amin'ny toeram-piompiany, saingy matetika ny jiro an-tanàn-dehibe no mampisafotofoto azy ireo, manakana ny fifindra-monina mahomby.

Ny New National Lighting Standard dia mikendry ny hamadika ny fiantraikany ratsy amin'ny bibidia sy ny fiarovana ireo faritra tena ilaina amin'ny ezaka fiarovana. Amin'ny fampiharana ny hamafin'ny loko, ny mari-pana ary ny fe-potoana, i Chile dia mikatsaka ny hahatratra ny fampiasana ara-drariny sy maharitra ny jiro artifisialy sady miaro ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona.

Ho fanampin'ireo tombontsoa ireo, ireo fitsipika vaovao ireo dia miantoka ihany koa ny fiarovana ny toerana masina maizin'ny lanitra ao Shily, izay fonenan'ny mpandinika maro. Ny fitomboan'ny fandotoana hazavana dia miteraka risika lehibe amin'ny fahavitan'ny fandinihana astronomika mandritra ny fotoana maharitra. Amin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny fiarovana ny lanitra maizina, i Chile dia manaiky ny maha-zava-dehibe ny astronomia sy ny fandraisany anjara amin'ny fahatakarana izao rehetra izao.

Loharano: Fundación Cielos de Chile, Minisiteran'ny Tontolo iainana Shiliana