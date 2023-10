Ny fikarohana vaovao dia mampiseho fa i Maiasaura dia nitombo haingana sy avo lenta

By

Ao amin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny gazety Paleobiology, ny mpikaroka dia nahita fa Maiasaura, karazana dinôzôra, dia nanana fahafahana handray angovo sy otrikaina be dia be ary hampiasa azy ireo ho an'ny fitomboana haingana sy ny asa avo lenta. Na dia eo aza ny fiheveran'izy ireo ho zavaboary miadana sy malaina, ny dinôzôra toa an'i Maiasaura dia tena mafana fo sy mavitrika tokoa.

Ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny habetsahan'ny angovo nampiasain'ireo dinôzôra mitovitovy amin'ny minibus nandritra ny fahalehibeazany. Tamin'ny fandinihana ny taolany, ireo mpikaroka dia afaka namaritra fa i Maiasaura dia afaka manamboatra sy manavao ny taolany, mitovy amin'ny vorona sy ny biby mampinono.

Araka ny fanadihadiana dia niteraka fikorontanana mikraoba tao amin'ny taolan'ny dinôzôra ny fihetsehana sy ny fitondra-tena. Na izany aza, ny taolana dia afaka nanasitrana ny tenany tamin'ny alàlan'ny dingana antsoina hoe fanavaozana ny taolana. Tafiditra ao anatin’izany dingana izany ny fitomboan’ny kapilara-dra amin’ny alalan’ny taolana taloha, izay levona avy eo ary nosoloina taolana vaovao.

Na dia maro aza ny paleontôlôgy nahita porofo momba ny fanavaozana ny taolana amin'ny taolam-paty dinôzôra lehibe, dia tsy dia nisy loatra ny fiheverana ny taolan'ny dinôzôra tanora. Mba handalinana ny taolam-paty dinôzôra tanora, dia nandinika fôsily avy amin'ny Fiforonana Fanafody roa any Montana ireo mpikaroka, izay nanome taolana tsy fahita firy avy amin'ny karazana dinôzôra mitovy amin'ny dingana samihafa amin'ny fitomboana.

Nasehon'ny fikarohana fa nitombo haingana be ny tanora Maiasaura, nahatratra 200-400 kilao ny lanjany tamin'ny taona faharoa ary mihoatra ny 3,000 kilao tamin'ny fahatanorany. Nitaky oksizenina sy otrikaina be dia be avy amin'ny ra ireo tahan'ny fitomboana avo ireo.

Namorona teknika koa ny mpikaroka mba handrefesana ny fikorianan'ny ra avy amin'ny taolana, tamin'ny fandinihana ny haben'ny foramena, lavaka iray nidiran'ny lalan-drà be otrikaina lehibe tao amin'ny taolana. Tamin'ny fampiasana io teknika io dia hitan'izy ireo fa ny tahan'ny fikorianan'ny ra ao amin'ny dinôzôra iray taona dia ambony lavitra noho ny an'ny dinôzôra olon-dehibe, izay manondro ny haavon'ny angovo sy ny otrikaina ilaina mandritra ny dingana voalohan'ny fitomboana.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana ity dia manome fomba fijery manan-danja momba ny fitomboana sy ny haavon'ny dinôzôra toa an'i Maiasaura. Manohitra ny fiheverana mahazatra ny dinôzôra ho zavaboary malaina izy io ary manolotra porofo vaovao hanohanana ny teoria fa biby mafana fo sy mavitrika izy ireo.

