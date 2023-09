Ny rafitra hazo tranainy indrindra hita: sivilizasiona efa mandroso?

By

Vao haingana ny arkeology no nanao fikarohana lehibe: ny rafitra hazo tranainy indrindra hita hatramin'izay, efa ho antsasaka tapitrisa taona lasa izay. Ity fikarohana ity dia manondro fa ny razambentsika dia nandroso lavitra noho ny ninoana teo aloha. Hita tao amin’ny Riandranon’i Kalambo any Zambia, akaikin’ny sisin-tanin’i Tanzania, ilay rafitra niavaka, ary voaro tsara. Heverina ho lampihazo, lalan-kely, na trano avo be izy io, izay nahatonga ny havantsika tsy ho ao anaty rano.

Ny hazo dia misy marika voapaika, izay manondro fa ny fitaovana tranainy dia nampiasaina mba hanakambanana hazo roa lehibe mba hamoronana ilay rafitra. Ankoatra ny lampihazo vita amin’ny hazo dia sarona teny an-toerana ihany koa ny fitaovana hazo maromaro, anisan’izany ny vy sy ny hazo. Ity fikarohana ity dia manohitra ny fiheverana fa ny razambentsika dia nampiasa hazo ho an'ny tanjona voafetra toy ny fandoroana afo na fihazana.

Larry Barham, mpanoratra voalohany ny fandinihana sady mpikaroka arkeôlôgy ao amin'ny Oniversiten'i Liverpool, dia nilaza fa nanova ny fiheverany ny razambentsika io fikarohana io. Nampiseho izany fa nanana fahafahana hanova ny manodidina azy izy ireo ary hamorona zava-baovao. Barham dia mino fa izany dia manondro ny haavon'ny fisainana tsy misy dikany ary mety ho fahaiza-miteny mihitsy aza.

Ity rafitra ity dia nahitana kisendrasendra natao nandritra ny fikarohana tamin'ny taona 2019 teo akaikin'ny reniranon'i Kalambo, eo ambonin'ny riandrano iray mahatratra 235 metatra ny haavony. Ny haavon'ny rano ao amin'ny riandrano dia heverina fa niaro ny rafitra hazo nandritra ny taonjato maro. Tsy fahita firy ny zavatra hita momba ny hazo tranainy noho ny fironany ho lo nefa tsy mamela soritra ho an'ny taranaka ho avy.

Mba hamaritana tsara ny taonan'ilay rafitra, dia nampiasa fomba vaovao antsoina hoe luminescence dating ny mpikaroka, izay mandrefy ny fotoana farany niharan'ny masoandro ny mineraly. Izany dia nanambara fa ny rafitra dia 476,000 taona fara fahakeliny, mialoha ny fivoaran'ny Homo sapiens. Ny fôsilin'ny Homo heidelbergensis, havan'olombelona, ​​dia hita tany amin'ny faritra, izay nisy 700,000 hatramin'ny 200,000 taona lasa izay.

Ny fikarohana dia manohitra ny finoana manjaka fa mpifindrafindra monina ny razamben'ny olombelona. Ny toerana nisy an’ilay trano teo akaikin’ny riandrano, izay nanome rano azo antoka, dia milaza fa mety ho trano fonenana maharitra izy io. Tsy mbola voaporofo anefa io vinavina io ka mila fikarohana fanampiny.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana tsy mampino ity dia mampiseho ny fahaiza-manao sy ny faharanitan-tsain'ny razambentsika. Izy io dia manome porofon'ny fisainany efa mandroso, ny fahaizany manao drafitra ary ny famoronana rafitra izay mbola tsy hita hatramin'izay. Mametraka fanontaniana manitikitika momba ny fivoaran'ny sivilizasiona tany am-boalohany ny zava-baovao ary manasongadina ny ilana fikarohana bebe kokoa sy fandalinana ny lasa lavitra.

