Tao anatin'ny fanadihadiana iray, ny mpahay siansa dia nahita fahitana mahavariana momba ny lamban'ny Tany - ny sosona eo anelanelan'ny crust sy ny fotony. Hita fa eo ambanin’ny tongotsika no misy fitahirizana rano lehibe iray, mitovy habe amin’ny ranomasimbe Pasifika sy Atlantika ary Indiana mitambatra.

Tsy toy ny ranon-drano mahazatra antsika eto ambonin'ny tany, io rano io dia voatahiry amin'ny endrika ion ao anaty kristaly ao anaty lamba. Ity fikarohana ity dia manohitra ny finoana hatry ny ela fa tsy misy rano ny akanjo ambony sy ambany. Tolo-kevitra izany fa ny faritra tetezamita eo anelanelan'izy ireo, izay eo amin'ny 255-410 kilaometatra any ambanin'ny tany, dia tena mando.

Ny mpikaroka dia nanao fanandramana tamin'ny vatolampy solontenan'ny faritra tetezamita mantle. Tamin'ny fandinihana ny haavon'ny viscosity an'ireo vatolampy ireo, dia nahita fifandraisana tamin'ny haavon'ny lamba izy ireo. Midika izany fa misy rano tokoa ny faritra tetezamita.

Fanampin’izany, ny fandinihana dia milaza fa ny Tany dia mety ho “mando hatrany hatrany amin’ny fotony”. Misy soso-kevitra fa ny akanjo mihitsy no afaka mamokatra rano amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra simika, fa tsy miankina fotsiny amin'ny fifandonana amin'ny ketsa be ranomandry nandritra ny tantaran'ny planeta tany am-boalohany.

Misy fiantraikany any ivelan'ny planetantsika manokana ny fanambarana an'io rafi-drano midadasika ambanin'ny tany io. Mampiakatra ny mety hisian'ny vatana selestialy hafa, anisan'izany ny planeta ivelan'ny masoandro, dia afaka manana ranomasimbe miafina ao anatin'ny akanjony.

Ny fisian'ny rano lalina ao anatin'ny Tany dia mety hisy fiantraikany amin'ny hetsika seismika. Rehefa mivoaka avy ao amin'ny kristaly ny rano, dia mety hiteraka fanerena goavana izany, ary amin'ny farany dia miteraka horohoron-tany izay niainga an-jatony kilaometatra ambanin'ny tany. Izany dia manome hazavana vaovao momba ny niandohan'ny zava-miafina sasany amin'ny horohoron-tany.

Na dia eo aza ireo zava-baovao miavaka ireo, dia mbola tsy matoky ny fiaraha-monina siantifika momba ny tena niandohan’ny rano sy ny habetsahan’ny rano eto an-tany. Ny adihevitra mitohy dia manasongadina ny fahasarotan'ny fivoaran'ny Tany sy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fahatakarana ny zavatra eny amin'ny lanitra hafa.

FAQ:

F: Aiza ny rano hita tamin'ny fanadihadiana?

A: Ny rano dia hita ao amin'ny lamba, ny sosona eo anelanelan'ny harin-tany sy ny fotony.

F: Ahoana no fitehirizana ny rano?

A: Ny rano dia voatahiry ao anaty kristaly ho toy ny ion fa tsy amin'ny endrika rano.

F: Inona no fiantraikan'ny fikarohana amin'ny hetsika seismika?

A: Ny famoahana rano avy amin'ny kristaly dia mety hiteraka horohoron-tany any ambanin'ny tany.

F: Mety nanafina rano tao anaty lambany ve ny planeta hafa?

A: Eny, mety misy zavatra any an-danitra hafa, anisan'izany ny planeta ivelan'ny masoandro, misy ranomasimbe miafina ao anatin'ny akanjony.

F: Aiza no ahitako fampahalalana bebe kokoa momba ity lohahevitra ity?

A: Raha mila fanazavana fanampiny dia azonao vakiana ny lahatsoratra tany am-boalohany ao amin'ny [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).