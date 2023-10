Ny Antoko Kintana Ofisialy Voalohany ao amin'ny Hanle Dark Sky Reserve dia manome traikefa tsy manam-paharoa ho an'ny Astronomy Amateur

Ny Indian Institute of Astrophysics (IIA), niara-niasa tamin'ny Departemantan'ny Fiarovana ny bibidia, UT Ladakh, dia nikarakara ny antoko kintana ofisialy voalohany ho an'ireo astronoma am-pitiavana za-draharaha. Ny hetsika dia natao tao amin'ny Hanle Dark Sky Reserve any atsinanan'i Ladakh ny 12-15 Oktobra. Hanle, fonenan'ny Indian Astronomical Observatory, dia manolotra lanitra maizina sy toetr'andro maina izay mety tsara amin'ny fijerena zavatra eny amin'ny lanitra.

Ny Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) dia iray amin'ireo lanitra maizina indrindra any India ary mandrakotra faritra manodidina ny 22 km amin'ny radius. Ny tahiry dia naorin'ny UT Ladakh mba hitahiry ny lanitra maizina sy hifehy ny fahalotoan'ny hazavana nataon'olombelona. Tsy manohana ny fikarohana astronomika fotsiny izy io fa mampiroborobo ny fizahan-tany astro ary manampy amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tanàna eo an-toerana.

Teo amin'ny 30 eo ho eo ireo astronoma tsy manam-paharoa no nanatrika ny lanonana kintana, nitondra ny teleskaopy sy ny fakantsarin'izy ireo haka ny hakanton'ny lanitra amin'ny alina tsy misy fanelingelenana ny fahalotoan'ny hazavana. Ajay Talwar, astrophotographer nahazo loka, dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny lanitra maizina amin'ny fijerena zavatra manjavozavo sy ny fakana sary amin'ny antsipiriany. Nohamafisiny fa ny trangan-javatra astronomika sasany toy ny False Dawn sy Zodiacal Light dia tsy azo jerena afa-tsy avy any Hanle noho ny haizina.

Anisan’ny nisongadina tamin’ny fetin’ny kintana ny fahafahana nanatri-maso sy naka sary ny Zodiacal Light, izay tara-masoandro manjavozavo miparitaka amin’ny vovoka ao amin’ny avion’ny rafi-masoandro. Afaka nijery izany tranga izany nandritra ny alina roa nifanesy ireo mpandray anjara.

Nahasarika mpandray anjara avy amin'ny toerana samihafa manerana an'i India ny hetsika, anisan'izany Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ary Mumbai. Sudhash Natarajan avy ao amin'ny Bangalore Astronomical Society dia nilaza fa ny lanitra Bortle-1 an'i Hanle, voatondro ho haavon'ny maizina indrindra, dia namela azy hijery vahindanitra manjavozavo. Naneho ny hafanam-pony niverina tany Hanle isan-taona izy.

Ho fanampin'ny antoko kintana, ny IIA, miaraka amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny UT Ladakh, dia nanome teleskaopy kely 24 ho an'ireo mponina voafantina ao anatin'ny tahiry ary nampiofana azy ireo ho ambasadaoron'ny Astronomy. Ity hetsika ity dia mikendry ny handray anjara sy hanabe ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana momba ny astronomia ary hanatsara bebe kokoa ny tanjaky ny fizahan-tany astro an'i Hanle.

Ny talen'ny IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny fizarana ny lanitra tsy manam-paharoan'ny HDSR tamin'ireo mpankafy astronomia ary nidera ny fanofanana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ho masoivohon'ny Astronomia ho an'ny mpizaha tany.

Amin'ny ankapobeny, ny antoko kintana ofisialy voalohany tao amin'ny Hanle Dark Sky Reserve dia nanome fahafahana ho an'ireo astronoma tsy manam-paharoa hiaina ny lanitra maizina tsy misy fotony sy hisambotra ireo zavatra selestialy amin'ny antsipiriany. Ny fahombiazan'ny hetsika dia nanasongadina ny mety ho an'i Hanle ho toerana tadiavina ho an'ireo mpankafy astronomia any India sy any ivelany.

famaritana:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Fikambanana manao fikarohana amin'ny sehatra samihafa momba ny astrofizika sy astronomia any India.

– Departemantan'ny Fiarovana ny bibidia, UT Ladakh: Departemanta miandraikitra ny fiarovana sy ny fiarovana ny bibidia ao amin'ny Faritanin'ny Union of Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Faritra mirefy 22 km eo ho eo manodidina an'i Hanle izay voatondro ho tahirim-baravarankely maizina mba hifehezana ny fandotoana hazavana sy hitahiry ny lanitra maizina ho an'ny fikarohana astronomika sy fizahan-tany astro.

– Fiposahan’ny masoandro diso: Tranga hita mialohan’ny mangiran-dratsy izay toa mibaliaka ny lanitra na dia mbola tsy miposaka aza ny masoandro.

- Fahazavana Zodiaka: tara-masoandro manjavozavo miparitaka amin'ny vovoka amin'ny fiaramanidina amin'ny rafi-masoandro, hita amin'ny lanitra maizina alohan'ny mangiran-dratsy na aorian'ny filentehan'ny masoandro.

– Bortle Scale: Mizana isa izay mandrefy ny haizin'ny lanitra amin'ny alina, ka ny Bortle-1 no ambaratonga maizina indrindra.

– Ambasadaoron'ny Astronomia: Mponina ao anatin'ny Hanle Dark Sky Reserve izay efa nampiofanina hanabe sy hitarika mpizahatany amin'ny hetsika mifandraika amin'ny astronomia.

Loharano: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.