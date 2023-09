Hita tany Zambia ny fampiasana hazo tranainy indrindra tamin'ny fanorenana

By

Hitan’ny arkeology ny fampiasana hazo tranainy indrindra tamin’ny fanorenana tany amin’ny lemaka tondra-drano teo an-tampon’ny riandrano iray tany avaratr’i Zambia. Ilay rafitra, nanomboka tamin'ny 476,000 XNUMX taona lasa izay, dia mialoha ny fisehoan'ny hazo amin'ny fanorenana amin'ny sisiny midadasika. Nampifandraisina ampahany roa ilay tsipika hazo, izay niniana natao tamin'ny teknika fikikisana sy fanindronana, ary hita niaraka tamin'ny fitaovana hazo maro tao anaty koveta feno rano. Ny valiny dia manohitra ny fiheverana fa ny Homo sapiens ihany no afaka nanova ny tany.

Ny fitehirizana hazo dia tranga tsy fahita firy noho ny fahalovana, ka sarotra ny mamaritra ny niandohan'ny asa hazo. Na izany aza, ny lefona hazo dia voatahiry ao anatin'ny toe-piainana feno loaka any Angletera sy Alemaina, izay efa an-jatony taona lasa izay. Ny tapa-kazo iray tamin'ny 780,000 XNUMX taona lasa izay hita tany Israely dia nadika ho fitaovana hazo tranainy indrindra fantatra. Na dia zara raha misy aza ny porofon'ny fandrafetana hazo tany am-piandohan'ny tantara, ny fahitana an'i Kalambo dia manome sombin-kazo vita asa be dia be, manolo-kevitra ny mety ho fampiasana maro ankoatry ny fitaovam-piadiana.

Mbola tsy fantatra ny anton'ilay rafitra, fa ny mpikaroka dia manombatombana fa mety ho toy ny lampihazo na lalana mankany amin'ny tontolo manodidina ny farihy. Tsy nisy fampiasana hazo ara-drafitra hafa hita tao amin'ny Paleolithic Afrikana na Eurasian, afa-tsy ny lozisialy iray hafa notched hita teo amin'io toerana io ihany 70 taona lasa izay.

Manampy amin'ny tantaran'ny arkeolojika mahavariana an'i Zambia io zava-baovao io. Talohan'izay, hita tany Kabwe ny karandohan'ny hominina iray antsoina hoe Kabwe Man, Homo heidelbergensis. Nandritra ny 300,000 taona teo ho eo, nopotehin'ny Lehilahy Kabwe ny teorian'ny fizotry ny evolisiona olombelona ary nanambara ny fisian'ny taranaka maro mifanitsy amin'ny olombelona. Na dia mety tsy mifandray mivantana amin'ny rafitra hazo aza ny Karandoha, dia mbola kandida matanjaka izy.

Mbola tsy fantatra mazava ny mombamomba ny mpamorona ny rafitra sy ny habetsahan'ny fitaovana, satria tany Afrika dia nisy karazana hominin isan-karazany nandritra izany fotoana izany. Na izany aza, ny faritr'i Kalambo dia ivon'ny hetsika ho an'ny karazana hominin maro, anisan'izany ny Homo heidelbergensis ary mety ho Homo naledi. Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hamahana ireo mistery manodidina ny fampiasana hazo tany am-boalohany indrindra amin'ny fanorenana ao Zambia.

