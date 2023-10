Ny hoavin'ny sakafo eny amin'ny habakabaka: Mamboly zavamaniry ho an'ny iraka maharitra

By

Rehefa miomana amin'ny asa fitoriana any amin'ny volana sy Mars ny NASA, ny fanamby lehibe iray dia ny fiantohana ny loharanon-tsakafo maharitra ho an'ny mpiasa mandritra ny fijanonany maharitra eny amin'ny habakabaka. Amin'izao fotoana izao, ny mpanamory sambon-danitra dia miantehitra indrindra amin'ny sakafo efa voaomana, izay manana fetra amin'ny kalitao sy ny sakafo rehefa mandeha ny fotoana. Mba hamahana ity olana ity, ny mpikaroka dia mikaroka ny mety hampitombo ny sakafo eny amin'ny habakabaka, manamaivana ny filana famatsiana matetika ary miantoka ny famatsiana sakafo vaovao sy mahavelona ho an'ny iraka maharitra.

NASA dia nanangana ny tetikasa "Growing Beyond Earth" niaraka tamin'ny Fairchild Botanical Garden tamin'ny taona 2015. Ity tetikasa ity dia ahitana kilasy siantifika an-jatony sy ambaratonga ambony manerana an'i Etazonia mamboly voa isan-karazany ao amin'ny toeram-ponenana mitovy amin'ilay iray ao amin'ny International Space Station ( ISS). Ny voa izay miroborobo ao amin'ireo efitrano fianarana ireo dia afindra any amin'ny efitrano iray ao amin'ny Kennedy Space Center NASA mba hanaovana fitiliana fanampiny. Ny voa voafantina dia alefa any amin'ny ISS amin'ny farany mba hanombanana ny fitomboany amin'ny toetry ny microgravity.

Namolavola rafitra manokana ihany koa ny NASA hanohanana ny fitomboan'ny zavamaniry eny amin'ny habakabaka. Ny Rafitra Famokarana Legioma (Veggie) dia efi-trano ambany hery mahazaka zavamaniry enina. Ny mpiasan'ny mpiasa dia mikarakara ny zavamaniry, manondraka azy amin'ny tanana. Rafitra iray hafa, ny Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), dia manao automatique ny famahanana sy fanondrahana zavamaniry. Ny Advanced Plant Habitat dia fitaovana mandeha ho azy tanteraka natao handinihana ny fitomboan'ny zavamaniry miaraka amin'ny fandraisana anjara kely amin'ny mpiasa.

Ny toe-pahazavana sy ny otrikaina dia zava-dehibe amin'ny fitomboan'ny zavamaniry eny amin'ny habakabaka. Andrana maromaro fantatra amin'ny anarana hoe Veg-04A, Veg-04B, ary Veg-05 no nanadihady ny fitomboan'ny voantsinapy Mizuna, voly maitso maitso, ao anatin'ny toe-pahazavana samihafa. Nampitahaina tamin'ireo naniry teto an-tany ny vokatra, ny firafitry ny sakafo ary ny haavon'ny mikraoba amin'ireo zavamaniry ambolena eny an-habakabaka. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia nanombana ny tsirony, ny firafitry ny vokatra ary ny toetra hafa. Andrana iray hafa, Plant Habitat-04, dia nifantoka tamin'ny fifandraisan'ny zava-maniry-mikroba ary nanombantombana ny tsirony sy ny firafitry ny sakay.

Ny fanandramana voalohany dia naneho fa ny microgravity dia mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zavamaniry fa tsy manimba ny fahasalaman'ny zavamaniry amin'ny ankapobeny. Ohatra, ny zavamaniry varimbazaha dia nitombo 10% avo kokoa noho ny microgravity raha oharina amin'ireo mitovy aminy eto an-tany. Ny fanadihadiana momba ny fitomboan'ny zana-kazo dia nanambara fa ny zana-kazo dia afaka mampifanaraka amin'ny microgravity amin'ny alàlan'ny fanovana ny fanehoana fototarazo mifandraika amin'ny adin-tsaina vokatry ny habakabaka. Nojerena tamin'ny alalan'ny fanadihadiana ny Plant Gravity Sensing nataon'ny Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ity fanadihadiana ity dia nandrefy ny fiantraikan'ny microgravity amin'ny haavon'ny kalsioma, manome fanazavana momba ny famolavolana fomba mahomby amin'ny fambolena zavamaniry eny amin'ny habakabaka.

Fanamby lehibe amin'ny microgravity ny fanaterana rano ampy. Ny fanadihadian'ny Fitantanana ny rano amin'ny zava-maniry dia nampiseho fomba hydroponic manome rano sy rivotra ho an'ny fakan'ny zavamaniry. Ny fandalinana XROOTS dia nanandrana teknika hydroponic sy aeroponic (miorina amin'ny rivotra) ho solon'ny fambolena mifototra amin'ny tany. Ireo teknika ireo dia manana fahafahana ahafahana mamokatra vokatra midadasika amin'ny fikarohana habakabaka ho avy.

Fanampin'izay, ny fanadihadiana VEG-03 dia nahitana fambolena legioma isan-karazany, anisan'izany ny Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, ary Red Romaine Lettuce. Nandritra ny andrana, ny mpanamory sambon-danitra NASA Mike Hopkins dia nanao ny famindrana zavamaniry voalohany teny amin'ny habakabaka, namindra tsimoka salama avy amin'ny ondana zavamaniry iray mankany amin'ireo sahirana ao amin'ny Veggie. Ity famindran-toerana mahomby ity dia manolotra fahafahana vaovao hampitomboana ny fitomboan'ny zavamaniry amin'ny microgravity sy ny fanitarana ny karazana voly azo ambolena eny amin'ny habakabaka.

Raha nanohy ny fikarohana sy ny andrana nataony ny NASA, dia hita fa vahaolana tsara ho an'ny iraka maharitra ny fitomboan'ny zavamaniry eny amin'ny habakabaka. Ny fahalalana azo avy amin'ireo ezaka ireo dia hanampy amin'ny famolavolana ny teknolojia sy ny fomba ho avy amin'ny famokarana sakafo maharitra eny amin'ny habakabaka, hanohanana ny tanjon'ny masoivoho fatra-paniry laza amin'ny fikarohana olombelona any an-dafin'ny Tany.

Sources:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)