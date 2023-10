Mety hahatohitra kokoa ny hafanan'ny tany noho ny noheverina teo aloha ny takelaka gilasy any Greenland

By

Ny fanadihadiana vaovao navoaka vao haingana dia nanoro hevitra fa ny ranomandry any Groenlandy dia mety hahatohitra ny fiakaran'ny mari-pana noho ny ninoana teo aloha. Hitan'ny mpikaroka fa ny ranomandry dia mihetsika tsikelikely amin'ny hafanan'ny olombelona, ​​midika izany fa mety hisakana azy tsy hiempo ny fanapahana ny entona mandatsa-dranomaso ao anatin'ny taonjato vitsivitsy.

Ny fanadihadiana, notarihin'ny mpikaroka avy ao amin'ny Potsdam Institute for Climate Impact Research sy ny Arctic University of Norvezy, dia nampiasa modely amin'ny ordinatera mba hanahafana ny mety ho fiantraikan'ny toe-javatra samihafa amin'ny mari-pana amin'ny ranomandry. Nanatsoaka hevitra izy ireo fa na dia mihoatra vonjimaika aza ny maripana manara-penitra, dia mbola azo atao ny misoroka ny fisondrotana izay mety hiteraka fiakaran'ny haavon'ny ranomasina mandritra ny an'hetsiny taona maro.

Nohamafisin’ireo mpikaroka anefa fa tsy midika akory izany fa tokony ho tony ny ezaka hiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Nambaran'izy ireo fa ny fampihenana ny entona mandatsa-dranomaso sy ny fiatrehana ny fiakaran'ny mari-pana dia mbola zava-dehibe sy maika. Ny fanadihadiana dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny mari-pana eran-tany amin'ny tsy mihoatra ny 1.5 degre Celsius ambonin'ny haavon'ny indostria alohan'ny indostria mba hisorohana ny fikorianan'ny ranomandry.

Mandrakotra ny 80%-n'ny nosy lehibe indrindra eran-tany ny ranomandry any Greenland ary mandray anjara amin'ny fiakaran'ny ranomasina amin'izao fotoana izao. Raha miempo tanteraka izy io, dia hiakatra eo amin'ny 24 metatra eo ho eo ny haavon'ny ranomasina maneran-tany, ka hiteraka voka-dratsy ho an'ireo tanàna amorontsiraka maneran-tany.

Ity fanadihadiana ity dia manome fanantenana fa raha raisina avy hatrany ny fampihenana ny entona mandatsa-dranomaso, dia azo sorohina ny tranga ratsy indrindra amin'ny firodanan'ny ranomandry sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Na izany aza, zava-dehibe ny fotoana fampihenana ny entona, satria mety hiteraka fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ny fahatarana mihoatra ny taonjato vitsivitsy.

Ho fehin-kevitra, na dia milaza aza ny fanadihadiana fa mety hahatohitra ny fiakaran'ny maripanan'izao tontolo izao ny ranomandry any Groenlandy, dia manasongadina ny ilana hetsika maika hamahana ny fiovaovan'ny toetr'andro sy hanamaivanana ny loza mety hitranga amin'ny fiparitahan'ny ranomandry.

