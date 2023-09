Ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny fitondran-tena dia manamora ny fanitarana haingana amin'ny Grackles

By

Hitan'ny mpikaroka avy ao amin'ny Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, ary ny University of Rochester fa ny grackle great-tailed, karazana vorona izay nanitatra haingana ny mponina ao Amerika Avaratra, dia noho ny fahombiazany. fitondran-tena. Hitan'ny mpikaroka fa nampitombo ny sakan'ny toeram-ponenany ny rambony lehibe ary nampifanaraka ny fiainany tamin'ny tontolo an-tanàn-dehibe sy maina kokoa, tsy toy ny havany akaiky indrindra, ny rambony sambo.

Ny fanadihadiana, mifototra amin'ny fandinihan'ny olom-pirenena momba ny fisehoan'ny vorona teo anelanelan'ny taona 1979 sy 2019, dia nanambara fa tsy nifindra tany amin'ny toeram-ponenana vaovao nifanaraka tamin'ny fepetra takian'izy ireo teo aloha fotsiny ny rambo lehibe, fa nanitatra ny faritra misy azy ireo tamin'ny fanovana ny safidiny. Mifanohitra amin'izany, ny rambony rambony sambo dia nihetsika kely nianavaratra kely fotsiny ho setrin'ny fiovan'ny toetr'andro.

Ny mpikaroka koa dia nanadihady ny anjara asan'ny fitondran-tena amin'ny fahafahan'ny grackles lehibe mampifanaraka amin'ny toeram-ponenana vaovao. Hitan'izy ireo fa ny mponina eny amin'ny sisin'ny faritra dia naneho fahaleovan-tena sy fikirizana bebe kokoa raha oharina amin'ny mponina tsy an-kijanona. Ny mpikaroka dia manombatombana fa ny fikirizana dia mamela ny olona hahita vahaolana amin'ny fanamby amin'ny tontolo vaovao, raha toa kosa ny fiovaovan'ny fahafaha-manatsara ao anatin'ny mponina iray dia mampitombo ny mety hisian'ny fanitarana mahomby.

Ny fikarohana dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fahafaha-manatsara sy ny fikirizana amin'ny fanamorana ny fanitarana haingana ary manoro hevitra fa ny fahatakarana ny fomba ahafahan'ny karazam-biby toy ny rambo lehibe mampifanaraka amin'ny tontolo vaovao dia afaka manome hevitra hanampiana ireo karazam-biby mihena hiatrika ny fiovan'ny tontolo iainana.

Loharano: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)