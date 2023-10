Ny mpahay siansa dia mandinika ny fizarana ny ADN Neanderthal amin'ny olombelona maoderina

By

Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Genève (UNIGE) dia nanao fanadihadiana nanadihady ny fizarana ny ADN Neanderthal amin'ny fototarazon'ny olombelona maoderina nandritra ny 40,000 taona lasa. Ny fandalinana, navoaka tao amin'ny Science Advances, dia manome fanazavana momba ny tantaran'ny Neanderthal sy ny olombelona maoderina.

Ny fandinihana dia mampiseho fa ny olombelona maoderina, avy any Afrika, dia nanomboka nisolo ny Neanderthal tany amin'ny faritra andrefan'i Eurasia 40,000 XNUMX taona lasa izay. Nitranga tsikelikely nandritra ny arivo taona maro io fanoloana io, nitarika ny fampidirana ny ADN Neanderthal ho ao anatin'ny fototarazon'ny olombelona maoderina.

Ny mpikaroka dia nanadihady ny fisian'ny gradients introgression Neanderthal taorian'ny fanitarana ny olombelona tamin'ny famakafakana ny paleogenome Eurasian. Hitan'izy ireo fa ny fanitarana ivelan'i Afrika dia niteraka gradients spatial an'ny razambe Neanderthal izay nitohy nandritra ny fotoana ela. Ny fanitarana ny tantsaha Neolithic tany am-boalohany dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fampihenana ny fidiran'ny Neanderthal amin'ny mponina eoropeana raha oharina amin'ny mponina aziatika.

Ny filaharan'ny genome sy ny famakafakana fampitahana dia nanamafy fa ny Neanderthal sy ny olombelona maoderina dia nifamatotra, ka nahatonga ny roa isan-jaton'ny ADN Neanderthal eo amin'ny Eurasians ankehitriny. Ity isan-jato ity dia miovaova kely eo amin'ny faritra Eurasia, miaraka amin'ny mponina Aziatika manana ampahany kely kokoa amin'ny ADN Neanderthal noho ny mponina eoropeana.

Ny hevitra iray hanazavana io fahasamihafana io dia ny hoe ny fifantenana voajanahary dia mety hisy fiantraikany isan-karazany amin'ny fototarazo Neanderthal amin'ny mponina samihafa. Na izany aza, ny mpikaroka UNIGE dia manolotra hevitra hafa mifototra amin'ny fifindra-monina. Araka ny petra-kevitr'izy ireo, ny lavitra lavitra an'i Afrika, ny avo kokoa ny ampahany amin'ny ADN Neanderthal, satria ny Neanderthal dia tany Eoropa indrindra.

Mba hitsapana an'io petra-kevitra io, ny mpikaroka dia nampiasa angon-drakitra misy fototarazo maherin'ny 4,000 avy amin'ny olona nipetraka tany Eurasia nandritra ny 40 arivo taona lasa. Ny famakafakana statistika dia nanambara fa ireo mpihaza mpihaza Paleolithic any Eoropa dia manana ampahany kely kokoa amin'ny ADN Neanderthal noho ny any Azia. Na izany aza, nandritra ny tetezamita ho amin'ny vanim-potoana Neolithic dia nihena ny ampahany amin'ny ADN Neanderthal amin'ny mponina eoropeana. Nifanojo tamin'ny fahatongavan'ireo mpamboly voalohany avy any Anatolia, izay nitondra ampahany ambany amin'ny ADN Neanderthal io fihenana io. Ny fifampikasohana teo amin'ireo tantsaha ireo sy ny mponina eoropeanina dia nanalefaka ny ADN Neanderthal.

Ny fanadihadiana dia manasongadina ny fampiasana ny génome fahiny sy ny angona arkeolojika hanarahana ny tantaran'ny karazana hybrida. Izy io koa dia manome toromarika ho an'ny fandalinana ho avy mba hahitana ny mombamomba ny fototarazo izay mivaona amin'ny salan'isa ary mety hisy vokany mahasoa na manimba.

Sources:

- Fandrosoan'ny Siansa: "Ny fiparitahan'ny olombelona taloha dia namolavola ny endriky ny razambe Neanderthal"

- Anjerimanontolon'i Genève: "Ny fiparitahan'ny olombelona taloha dia namolavola ny endriky ny razambe Neanderthal"