Mamaha ny tsiambaratelon'ny Patescibacteria: Fahitana vaovao momba ny fomba fiainany sy ny mekanika molekule

Ny Patescibacteria, vondrona mikraoba saro-pantarina sy bitika, dia efa ela no nanahiran-tsaina ny mpahay siansa noho ny paikadin'izy ireo tsy manam-paharoa. Na dia karazana Patescibacteria vitsivitsy monja aza no azo ambolena ao amin'ny laboratoara, dia hita any amin'ny tontolo isan-karazany izy ireo ary fantatra fa mipetraka amin'ny tampon'ny mikraoba mpampiantrano lehibe kokoa.

Amin'ny ankapobeny, ny mpikaroka dia nahita fa ny Patescibacteria dia tsy manana fototarazo ilaina amin'ny molekiola manan-danja mahavelona toy ny proteinina, asidra matavy ary nucleotides. Izany dia nitarika ho amin'ny fiheverana fa ireo bakteria ireo dia miantehitra amin'ny bakteria hafa mba hanatanterahana ireo fepetra ireo.

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Cell dia nanazava ny fomba fiainan'ny Patescibacteria mistery amin'ny alàlan'ny famoahana ny mekanika molekiolany. Ity fandrosoana ity dia natao tamin'ny alàlan'ny famolavolana fomba iray ahafahana manodinkodina ireo bakteria ireo, manokatra lalana vaovao ho an'ny fikarohana.

Anisan'ireo ekipa mpikaroka tafiditra, notarihin'i Joseph Mougous avy ao amin'ny Oniversiten'i Washington School of Medicine sy Howard Hughes Medical Institute, ny fahalianan'izy ireo amin'ny Patescibacteria dia avy amin'ny hoe anisan'ny "zavatra maizina mikraoba" ireo bakteria ireo. Ny zava-maizina mikraoba dia manondro ny fototarazo avy amin'ny bakteria tsy takatry ny saina izay miseho amin'ny famakafakana genomika midadasika.

Ny vondrona manokana amin'ny Patescibacteria nodinihina tamin'ity fikarohana ity dia an'ny Saccharibacteria, izay matetika hita ao amin'ny microbiome oral olombelona. Marihina fa ny Saccharibacteria dia miantehitra amin'ny Actinobacteria ho mpampiantrano azy ao amin'ny lavaka am-bava. Tamin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny Saccharibacteria, ny mpikaroka dia namaritra fototarazo tena ilaina ho an'ny fitomboany ary nahita ireo anton-javatra mety ho tafiditra amin'ny fifandraisany amin'ny sela mpampiantrano.

Ireo anton-javatra ireo dia ahitana ny rafitra ambonin'ny sela mba hiraikitra amin'ny selan'ny mpampiantrano ary rafitra fanariana manokana ho an'ny fitaterana otrikaina. Ny fakana fluorescent microscopique lase fotoana dia nanambara ny tsingerin'ny fiainan'ny Saccharibacteria saro-pady, miaraka amin'ny sasany miasa toy ny sela reny ary miteraka taranaka madinidinika izay mitady sela mpampiantrano vaovao.

Amin'ny alàlan'ny fandinihana ny fototarazo sy ny mekanisma an'ny Patescibacteria, ny mpikaroka dia manantena ny hamaha ny mety ho fampiharana bioteknolojia ary hahazo fahatakarana lalindalina kokoa ny anjara asan'ireo zavamananaina mistery ireo. Ity fikarohana ity dia natao tamin'ny alàlan'ny ezaka fiaraha-miasa notanterahin'ny Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), izay ahitana mpikaroka avy amin'ny sehatra samihafa mivondrona mba hampandrosoana ny fikarohana momba ny microbiome.

Amin'ny ankapobeny, ity fanadihadiana ity dia manome topimaso manan-danja amin'ny biolojian'ny Patescibacteria ary mametraka ny fototry ny fanadihadiana bebe kokoa momba ny fomba fiainany sy ny asany tsy manam-paharoa.

Sources:

- Joseph D. Mougous et al, Ny fanodikodinana génétique ny Patescibacteria dia manome fomba fijery mekanika momba ny zava-maizina mikraoba sy ny fomba fiaina epibiotic, Cell