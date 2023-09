Ny Teleskaopy faran'izay lehibe: mamoha ny tsiambaratelon'izao rehetra izao

By

Mandeha amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny Teleskaopy Extremely Large (ELT) any amin'ny efitr'i Atacama any Shily, miaraka amin'ny tanjona fatra-paniry laza hamorona ny teleskaopy lehibe indrindra naorina. Miaraka amin'ny savaivony fitaratra voalohany 39 metatra - kely kokoa noho ny Arc de Triomphe any Paris - ary rafitra lehibe milanja 3700 taonina, ny ELT dia mikendry ny hanova ny fahatakarantsika izao rehetra izao.

Ao am-pon'ny ELT dia misy mpaka sary avo lenta antsoina hoe MICADO (Fakan-tsary Imaging Optical Multi-Adaptive for Deep Observations). Namboarin'ny Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) ao amin'ny Observatory Paris, MICADO dia ahafahan'ny ELT haka sary an-tsipirihan'ny vahindanitra lavitra, kintana tsirairay, ary na dia manampy amin'ny fitadiavana exoplanets any ivelan'ny rafi-masoandrontsika aza.

Ny iray amin'ireo fanamby atrehin'ny fandinihana mifototra amin'ny tany dia ny fikorontanan'ny atmosfera eto an-tany, izay manimba ny kalitaon'ny sary. Mba hanonerana izany, ny ELT dia mampiditra rafitra optika adaptatera. Yann Clenet avy ao amin'ny LESIA dia manazava fa ity rafitra ity dia mandrefy ny fiovaovan'ny hazavana amin'ny alàlan'ny sensor, ary avy eo dia mampiasa optika fanitsiana - fitaratra misy actuators - hanatsarana ny kalitaon'ny sary. Solosaina matanjaka no mamaritra ny baiko halefa any amin'ny fitaratra, miantoka ny fampandehanana tsara indrindra.

Ny fanamafisam-pitaratra dimy an'ny ELT dia hanome ny astronoma amin'ny fahamatorana sy mazava tsy mbola nisy hatrizay tamin'ny fandinihany. Miaraka amin'ny habeny midadasika sy ny teknolojia vaovao, ny ELT dia mampanantena ny hamoha fomba fijery vaovao momba ny misterin'izao tontolo izao ary hanitatra ny fahalalantsika momba ny cosmos.

famaritana:

- Fakan-tsary fakan-tsary Optika Multi-Adaptive ho an'ny fandinihana lalina (MICADO): mpaka sary mandroso novolavolaina ho an'ny Teleskaopy Extremely Large

– Exoplanets: planeta misy ivelan'ny rafi-masoandro misy antsika

- Optical adaptif: teknika ampiasaina hanonerana ny fikorontanan'ny atmosfera amin'ny fandinihana mifototra amin'ny tany amin'ny fandrefesana sy fanitsiana ny fiovan'ny hazavana.