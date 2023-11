Fandinihana ny mety hisian'ny potika nanoscale amin'ny fampiharana andriamby

By

Nanotechnology dia manohy manova ny sehatra isan-karazany, ary ny faritra iray amin'ny fikarohana dia ny fampiasana poti-nanoscale amin'ny fampiharana magnets. Rachel Nickel, mpianatra dokotera ao amin'ny sampana fizika sy astronomia ao amin'ny Oniversiten'i Minnesota, no mitarika ny fiampangana amin'ity fikarohana mahavariana ity.

Nandritra ny fianarany bakalorea, Nickel dia nifantoka tamin'ny fampiharana biomedical amin'ny nanopartikely magnetika hiadiana amin'ny biofilm izay miforona eny ambonin'ny tany. Na izany aza, nanova ny fifantohany tamin'ny fandalinana amin'ny antsipiriany momba ny nanopartikely magnetika manokana antsoina hoe epsilon iron oxide izy.

Tsy toy ny harafesina mahazatra, ny epsilon iron oxide dia mampiseho “firafitry ny fahasorenana” mahavariana, izay ahitana lamina miolakolaka sy tsy milamina kokoa ny fandaharana ataoma. Ity fahasarotana ara-drafitra ity dia miteraka fananana mahaliana, mahatonga ny epsilon iron oxide ho kandidà mampientam-po amin'ny fampiharana isan-karazany.

Anisan'ny mampiavaka ny epsilon iron oxide ny hamafin'ny andriamby. Midika izany fa ireo sehatra andriamby ao anatin'ilay akora dia manohitra mafy ny fiovana amin'ny fampifanarahana azy ireo rehefa asiana andriamby. Io toetra io dia mahatonga azy io ho tombony manokana amin'ny famolavolana andriamby maharitra, izay singa manan-danja amin'ny fitaovana toy ny motera, fanamafisam-peo ary kapila mafy.

Mahazo tombony ity fikarohana ity rehefa mandinika ny fiankinan-doha amin'izao fotoana izao amin'ny andriamby maharitra tsy fahita firy eto an-tany izay trandrahana matetika avy amin'ny faritra misy ady. Epsilon iron oxide, etsy ankilany, dia azo avy amin'ny loharano vy betsaka any Kanada, manolotra safidy mahaliana sy maharitra kokoa.

Nickel sy ny ekipany vao haingana no namoaka taratasy tao amin'ny Nano Letters, mampiseho ny zavatra hitany momba ny epsilon iron oxide. Ity fitaovana tsy manam-paharoa ity dia miseho amin'ny nanoscale, ary ny nanoparticle tsirairay dia tokony ho arivo heny noho ny sakan'ny volo tokana.

Ny fahatakarana ny haben'ny fiankinan-doha amin'ny epsilon iron oxide dia zava-dehibe amin'ny fampiasana azy. Ny fikarohana nataon'i Nickel dia nifantoka tamin'ny fanadihadiana ny fiovan'ny toetran'io akora io amin'ny habe samihafa.

Amin'ny fampiasana toeram-pikarohana sy fitaovana mandroso, anisan'izany ny synchrotrons sy ny microscopes elektronika, ny Nickel dia nanangona fandrefesana ary nahazo fahalalana momba ny firafitry ny epsilon iron oxide. Ireo fitaovana ireo dia namela azy hahatakatra ny fihetsik'ilay fitaovana amin'ny habe samihafa.

Amin'ny ho avy, ny fahatsinjovana ny fampiasana oksizenina vy epsilon amin'ny fampiharana ara-teknolojia sy magnetika dia tena mampanantena. Mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny rafi-pifandraisana tsy misy tariby mandroso ny mety ho andriamby maharitra azy sy ny fitondran-tenany elektronika, toy ny matetika resonant.

Ny Nickel dia maminavina hoavy iray ahafahan'ny epsilon iron oxide mahafeno ny fitomboan'ny fangatahana andriamby sy akora andriamby amin'ny sehatra isan-karazany. Miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy, ity singa nanoscale ity dia manokatra fahafahana mampientam-po amin'ny fampiharana andriamby.

Fanontaniana mahaliana:

1. Inona no atao hoe epsilon iron oxide?

Epsilon iron oxide dia nanoparticle magnetika izay mampiseho "firafitry ny fahasorenana" tokana sy toetra mahaliana.

2. Inona avy ireo mety ho fampiharana ny epsilon iron oxide?

Epsilon iron oxide dia mampiseho fampanantenana amin'ny famolavolana andriamby maharitra ho an'ny fitaovana toy ny motera, fanamafisam-peo ary kapila mafy. Fanampin'izany, ny fitondran-tenany elektronika, toy ny fatran'ny resonant, dia mety hanana fampiharana amin'ny rafitra fifandraisana an-tariby mandroso.

3. Inona no maha samy hafa ny epsilon oxide vy sy ny harafesina mahazatra?

Tsy toy ny harafesina mahazatra, ny oksizenina vy epsilon dia manana rafitra atôma miolakolaka sy tsy dia milamina kokoa, ka manome azy io ho "rafitra mahasorena" sy toetra miavaka.

4. Nahoana ny epsilon iron oxide no heverina ho safidy maharitra amin'ny andriamby tsy fahita firy?

Ny oksizenina vy epsilon dia azo avy amin'ny loharano vy be dia be any amin'ny faritra toa an'i Kanada, manolotra safidy maharitra kokoa raha oharina amin'ny andriamby izay matetika trandrahana avy amin'ny faritra misy ady.