Fahitana tsy nampoizina momba ny tahiry hydrogène midadasika any atsinanan'i Frantsa

Any amin’ny sisin-tanin’i Folschviller, tanàna kely iray any atsinanan’i Frantsa, dia trano fialofana telo tsy misy dikany no nisarika ny sain’ny mpahay siansa sy ny mpanao gazety ary ny vahoaka. Ireo trano fitotoana ireo dia mipetraka eo ambonin'ny lavaka fantsakana iray izay nohadiana voalohany tamin'ny 2006 ary ankehitriny dia mametraka rafitra fandrefesana entona antsoina hoe SysMoG. Tany am-boalohany dia natao hamantarana ny fatran'ny metanina ambanin'ny tany, ny SysMoG dia nahita zava-baovao mahagaga nandritra ny fikarohana nataony—avo ny hydrogène.

Amin’ny halalin’ny 1,100 14 metatra, dia mahatratra 90 isan-jato ny habetsahan’ny hidrôzenina levona, ary mety ho 3,000 isan-jato izany amin’ny 46 XNUMX metatra. Ireo fikarohana miavaka ireo dia manoro hevitra fa ny faritr'i Lorraine, anisan'izany ny Folschviller, dia mety hipetraka ny iray amin'ireo tahiry hydrogène fantatra indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny hidrôzenina fotsy tombanana XNUMX tapitrisa taonina.

Vokatry ny tsy nampoizina tamin'ny tetikasa Regalor ny fahitana ireo hidrôzenina ireo, izay mikendry ny hanadihady ny fahafahan'ny famokarana metana any amin'ny faritr'i Lorraine. Niezaka nijery ny fisian’ny entona hafa koa ny tetikasa. Taorian'ny fampitsaharana ny famokarana saribao tao Lorraine tamin'ny taona 2004, nanolo-kevitra ny hanesorana metanina avy amin'ny tanimbary ao amin'ny faritra i Francaise de L'Energie. Nangataka ny manam-pahaizana avy amin'ny Laboratoire GeoRessources ny governemantam-paritra mba hamaritana ny fahavitan'ny tetikasa, nitarika ny fampandrosoana ny SysMoG miaraka amin'ny Solexperts, orinasa frantsay-Soisa.

Ny SysMoG dia manana fitaovana fitiliana vita amin'ny patanty izay azo ampidinina amin'ny halalin'ny 1,500 metatra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana membrane hanasaraka ny entona amin'ny rano, ny probe dia mamela ny fitrandrahana gazy ho an'ny famakafakana ambonin'ny tany. Teo aloha, ny fisian'ny entona ambanin'ny tany dia tsy maintsy mitondra ny rano eny ambonin'ny tany sy ny degazena azy.

Ny fandrefesana voalohany tao amin'ny lavaka fantsakana dia nanambara fa ny 99 isan-jaton'ny entona levona amin'ny 600 metatra dia metanina, ary ny 1 isan-jato dia hydrogène. Na izany aza, rehefa nandroso lalindalina kokoa ny ekipa, dia nahatsikaritra fitomboana tsy tapaka amin'ny fifantohana hydrogen izy ireo. Eo amin'ny faran'ny lavaka fantsakana, ny hydrogène dia manodidina ny 20 isan-jaton'ny entona levona.

Mba hanadihadiana bebe kokoa ny habetsahan'ny hidrôzenina dia mikasa ny handrefesana lavaka fantsakana telo hafa amin'ny halalin'ny mitovy ny mpikaroka. Raha toa ka mijanona ho ambony ny fatran'ny hidrôzenina any an-dafy, ny dingana manaraka dia ny fandavahana lavaka 3,000 metatra mba hanamarinana ny fivoaran'ny hidrôzenina amin'ny halaliny. Io ezaka io ihany koa no hamaritra raha misy ny hydrogène amin'ny endrika levona na entona.

Mety hisy fiantraikany lalina amin'ny ho avin'ny angovo madio ny fahitana ireo hidrôzenina ireo. Miaraka amin'ny hidrôzenina lazaina ho kandidan'ny solika manan-danja noho ny mety hisian'ny etona aotra net, ny habetsahan'ny "hydrogène fotsy" ao amin'ny faritr'i Lorraine dia mety hitondra anjara biriky lehibe amin'ny fifindrana eran-tany mankany amin'ny angovo madio.

famaritana:

- SysMoG: Rafitra fandrefesana entona ampiasaina handrefesana ny fatran'ny entona ambanin'ny tany.

– Methane: Entona tsy misy loko sy tsy misy fofona, matetika mifandray amin'ny entona voajanahary sy loharanom-angovo mety hitranga.

– Borehole: Lavaka tery nohadiana amin’ny tany mba hakana harena voajanahary na hanaovana fanadihadiana ara-jeolojika.

– Hydrogène: Entona tsy misy loko azo ampiasaina ho loharanon-tsolika noho ny habetsahan’ny angovo azony.

– Lorraine: Faritra any atsinanan’i Frantsa fantatra amin’ny famokarana saribao.

Sources:

- Jacques Pironon, talen'ny fikarohana ao amin'ny laboratoara GeoRessources ao amin'ny Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, mpanao gazety monina ao Paris