Ny hoavin'ny fitrandrahana habakabaka: resaka nifanaovana tamin'i Eric Ianson an'ny NASA

Ao amin'ny lahateny ho avy mitondra ny lohateny hoe "Planet sy asterôida ary volana… oadray!", Eric Ianson, Tale lefitry ny Diviziona Siansa Planeta ao amin'ny Foiben'ny NASA, dia hiresaka momba ny ezaka farany sy mampientanentana indrindra ataon'ny NASA amin'ny fitrandrahana habakabaka. Anisan'izany ny fanangonana santionany avy eny ambonin'ny Mars, fanehoana ny fiarovana ny planeta tamin'ny alalan'ny fanahy iniana nandondona ny sambon-danitra tamin'ny asterôida, ary ny fikarohana ny volana Jupiter Europa sy ny ranomasina rakotra ranomandry.

Sarotra ny maminavina ny zava-bita izay azon'ny tanora ho vavolombelon'ny androm-piainany eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana habakabaka, satria mivoatra haingana ny teknolojia ary miova ny tombontsoa. Na izany aza, misy fironana sasany azo fantarina. Ny fiverenan'ny olombelona amin'ny Volana sy ny fipetrahan'ny mpanamory sambon-danitra amin'ny Mars dia eo amin'ny faravodilanitra. Hitohy ny iraka robotika mankany amin'ny planeta isan-karazany, ny volana ary ny vatana kely ao amin'ny rafi-masoandro, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny toerana toa an'i Europa volana Jupiter, Titan ny volana Saturn ary Uranus. Hisy ihany koa ny fandrosoana amin'ny famantarana ireo tontolo azo onenana ivelan'ny rafi-masoandro eto amintsika.

Zava-dehibe ny anjara asan'ny NASA amin'ny fanatontosana ny fandrosoana lehibe amin'ny habakabaka, na dia ny orinasa tsy miankina toa an'i SpaceX aza dia mitana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka. Raha manana antony manosika ara-barotra ny orinasa tsy miankina, ny NASA dia mamatsy vola mba hanatratrarana tanjona ara-tsiansa, fikarohana, na teknolojia manokana. Ny fiaraha-miasa amin'ny indostria dia mahazatra, saingy misy ny fotoana ahafahan'ny NASA mamorona fitaovana manokana na sambon-danitra ao an-trano, toy ny Mars rovers sy ny sambon-danitra Europa Clipper.

Mendri-piderana ny zava-bita vao haingana tamin'ny fandaharan'asan'ny habakabaka an'i India izay nipetraka teo amin'ny tendrony atsimon'ny volana. Ny NASA dia manome lanja ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ary manaiky ny maha-zava-dehibe ny fizarana angon-drakitra iraka ho tombontsoan'ny fikarohana siantifika. Mamporisika ireo mpiara-miasa aminy iraisam-pirenena hanao toy izany koa izy ireo, mampiroborobo ny fitrandrahana am-pilaminana ny habakabaka.

Rehefa nanontaniana momba ny sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafiziny momba ny habakabaka na ny fitrandrahana habakabaka i Eric Ianson, dia nanonona ankafiziny maro, anisan'izany ny "Apollo 13", "The Martian", ary "The Empire Strikes Back." Na izany aza, nofidiny tamin'ny farany ny "The Right Stuff" ho safidiny ambony. Ny sarimihetsika dia mampiseho ny tantaran'ireo mpanamory sambon-danitra Mercury Seven tany am-boalohany ary misambotra ny eritreritra sy ny fanamby amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka nandritra ny fotoana nifindrany avy amin'ny tantara foronina momba ny siansa ho amin'ny zava-misy.

Ny lahateny Wilder Penfield an'i Eric Ianson dia kasaina hatao ny 13 Novambra amin'ny 4 ora hariva ao amin'ny The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

famaritana:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, masoivohom-pirenena sivily any Etazonia tompon'andraikitra amin'ny fikarohana sy fikarohana ny habakabaka.

Programa Exploration Mars - Fandaharana NASA mifantoka amin'ny fikarohana an'i Mars, ao anatin'izany ny fandalinana ny toetr'andro, ny jeolojia ary ny mety ho fanohanana ny fiainana.

Radioisotope Power Systems Program - Programa NASA izay mamolavola sy mitazona ny fampiasana ny rafi-pamokarana radioisotope, izay manome herinaratra ho an'ny iraka lalina any an-habakabaka amin'ny fampiasana ny hafanana vokatry ny fahalovana ny isotope radioaktifa.

Fiarovana planeta - Ny fandalinana sy ny fampivoarana ny fomba hiarovana ny Tany amin'ny mety ho fiantraikan'ny asterôida na kometa.

Europa - Iray amin'ireo volanan'i Jupiter izay inoana fa misy ranomasimbe misy ranon-drano ao ambanin'ny hodiny.

Serivisy fandoavana vola amin'ny volana ara-barotra - Fandaharana mikendry ny hanaterana iraka ara-tsiansa sy teknolojia ho any amin'ny Volana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa ara-barotra.

Perseverance Rover - Iraka NASA mankany Mars izay mikendry ny hijery ny fahafahan'ny planeta honenan'ny planeta, hikaroka famantarana ny fiainana taloha, ary hanangona santionany amin'ny fiverenana eto an-tany.

James Webb Space Telescope - Teleskaopy an-habakabaka ho avy natomboka tamin'ny 2021, natao ho teleskaopy habakabaka matanjaka indrindra naorina.

Programa Artemis - Fandaharana NASA mikendry ny hametraka ny "vehivavy voalohany sy ny lehilahy manaraka" amin'ny volana amin'ny 2024.

Loharano: Tsy misy URL omena.