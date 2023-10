Ny hazandrano maritiana mahavariana: fikatsahana ny Labyrinth amin'ny alina

By

Midira ao amin'ny faritr'i Mars mambabo miaraka amin'ny horonantsary 3D vaovao navoakan'ny European Space Agency (ESA). Ity lahatsary ity dia mitondra antsika amin'ny dia virtoaly amin'ny tontolon'ny Nocti Labrytinthus, fantatra ihany koa amin'ny hoe "labyrinth of night." Ity hantsana goavambe ity, izay mirefy 740 kilaometatra eo ho eo, dia singa iray misongadina ao anatin'ny Valles Marineris, mitovy amin'ny Grand Canyon misy antsika.

Namboarina tamim-pitandremana tamin'ny fampiasana fandrefesana marina nangonin'ny zanabolana mihodidina an'i Mars ireo sary 3D mampitolagaga. Na dia tsy sary amin'ny fotoana tena izy aza ny sary, dia manome fanehoana amin'ny antsipiriany amin'ny antsipirihan'ny terrain Martian izy io, manintona ireo mpankafy habakabaka hiroboka ao anatin'ity fahagagana extraterrestrial ity.

Ny labyrinth of night dia manana lohasaha mideza, volkano mijoalajoala, ary ny habeny miavaka. Ny lohasaha ao anatin'ilay hantsana dia mety hahatratra 18.6 kilaometatra ny sakany ary 3.7 kilaometatra ny halaliny. Raha ampitahaina, dia mirefy 1.1 kilaometatra monja ny halalin'ny Grand Canyon ary mirefy 18 kilaometatra. Ny refy mifanipaka toy izany dia manantitrantitra ny hakanton'ireo zava-mahatalanjona ara-jeolojika ao Mars.

Ity horonan-tsary mambabo ity dia fitaovana miavaka hamantarana ny haben'izao rehetra izao sy ny zavatra eny amin'ny lanitra misy azy. Tahaka ny olona tsy tambo isaina matetika mijery horonan-tsary mampitolagaga avy amin'ny teleskaopy an-habakabaka James Webb noforonin'ny ESA, ity fikarohana 3D momba ny hantsana Martian ity dia fitsaboana mitaky fijerena maro.

Na dia azo lazaina aza ny fiforonan'ny Grand Canyon eto an-tany noho ny fahapotehan'ny Reniranon'i Colorado, ny fototarazan'ny labyrinth amin'ny alina ao Mars dia inoana fa miorim-paka amin'ny vaky tectonic ao anatin'ny hoditry ny planeta. Na dia mety ho nandray anjara aza ny rano, indrindra raha jerena ny tantaran'i Mars amin'ny maha-planeta misy renirano mikoriana azy, dia mifandray amin'ny hetsika tectonic ny hery voalohany mamolavola an'io hantsana martian miavaka io.

FAQ:

F: Inona no atao hoe Nocti Labrytinthus?

A: Nocti Labrytinthus dia manondro hantsana lehibe iray any Mars, antsoina koa hoe "labyrinth of night".

F: Hafiriana ny hantsana?

A: Mirefy 740 kilaometatra eo ho eo ny halavany.

F: Manao ahoana ny halalin'ireo lohasaha ao anatin'ny labyrint'ny alina?

A: Mety hahatratra 3.7 kilaometatra ny halaliny.

F: Ahoana ny fampitahana ny hantsana Martian amin'ny Grand Canyon eto an-tany?

A: Ny labyrinthan'ny alina ao Mars dia mihoatra ny Grand Canyon eto an-tany amin'ny sakany sy ny halaliny. Mahatratra hatramin'ny 18.6 kilaometatra ny lohasahany, raha 18 kilaometatra monja ny sakany amin'ny tendrony ambony indrindra ny Grand Canyon.

F: Ahoana no namoronana ny horonan-tsary 3D?

A: Noforonina tamim-pitandremana ilay horonan-tsary tamin'ny fampiasana fandrefesana marina nangonin'ny zanabolana mihodidina an'i Mars.

F: Inona no mety nahatonga ny labyrinth amin'ny fiforonan'ny alina?

A: Tombanan'ny mpahay siansa fa ny vaky tectonic ao amin'ny hoditry ny Mars dia nandray anjara tamin'ny famoronana ity hantsana midadasika ity, na dia mety ho nandray anjara koa aza ny fisian'ny rano tamin'ny lasa.