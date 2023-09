Ilay mpiremby teo amin'ny tantara taloha: Amonita hita tao anatin'ny trondro fosily

By

Nahita zavatra niavaka ny mpahay siansa rehefa nandinika amônite voatahiry tsara sy trondro fôsily izay nahitana azy. Ny zava-niseho nanaitra dia nahatsikaritra fa tena nitelina ilay amonita lehibe tokoa ireo trondro, tranga tsy mbola hita hatramin’izay. Ny ammonite, karazana cephalopod efa lany tamingana an-tapitrisany taona lasa izay, dia mety nahatonga ny trondro handrendrika na hanakana ny fandevonan-kanina, ka niteraka voka-dratsin'ny biby mpiremby.

Ny fôsily, hita tany Alemaina tamin'ny 1977, dia tao amin'ny fanangonana ny State Museum of Natural History Stuttgart. Mpikaroka roa avy ao amin'ny tranombakoka, Samuel Cooper sy Erin Maxwell, vao haingana no namoaka lahatsoratra tao amin'ny Geological Magazine milazalaza ny trondro sy ny amonita laniny. Ny karazana trondro, Pachycormus macropterus, dia anisan'ny vondron-trondro efa lany tamingana misy taratra an-dranomasina antsoina hoe pachycormids. Ireo trondro ireo dia mety amin'ny habeny kely ka hatramin'ny 50 metatra ny halavany. Na dia tsy takatra tanteraka aza ny sakafon'ny pachycormid, dia nahita porofo ireo mpikaroka fa ny cephalopods malemy sy ny trondro kely kokoa no nokendrena indrindra.

Zava-dehibe ny fahitana ny trondro miaraka amin'ny ammonite ao anatiny satria manome fanazavana momba ny fitondran-tena sy ny sakafon'ny pachycormids. Nohamafisiny fa indraindray ny trondro dia mihinana cephalopods tsy misy akorandriaka, izay mifanohitra amin'ny fiheverana teo aloha momba ny sakafony. Araka ny voalazan'i Adiel Klompmaker, mpiandraikitra ny paleontôlôjia ao amin'ny Oniversiten'i Alabama Museums, ity fikarohana ity dia miavaka ary manampy amin'ny fanamboarana ireo tranokalan-tsakafo tranainy amin'ny fomba marina kokoa.

Ny fipetrahan'ny amonita ao anatin'ny vatan'ny trondro sy ny tsy fisian'ny taolana sasany izay mety ho lo, dia manohana mafy ny teoria fa ny trondro dia nitelina ny amonita fony izy mbola velona. Na dia misy aza ny porofo taloha momba ny trondro nihinana olitra ammonite tsy nahy, ity fikarohana vaovao ity dia manondro fa tsy nahy ny nitelina ny ammonite manontolo.

Ity fikarohana fôsily tsy mahazatra ity dia manome fampahalalana sarobidy momba ny tontolo iainana an-dranomasina fahiny ary manazava ny fomba famahanan'ireo biby mpiremby an-dranomasina taloha. Mampiseho ny fifaneraserana saro-pady sy ny fihetsehana nisy teo amin'ireo karazam-biby an-tapitrisany taona lasa izay, ary nanosika bebe kokoa ny fahatakarantsika ny fiainana taloha.

Sources:

– Cooper, Samuel, ary Maxwell, Erin. “Poroham-pandresena ny amonita amin'ny trondro lany tamingana Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) avy amin'ny Late Jurassic (Tithonian aloha) Posidonia Shale any atsimon'i Alemaina. Gazety Geolojika, 2021.

- Mozea University of Alabama.