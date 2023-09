Aeolus: Avy amin'ny satelita mitsivalana amin'ny rivotra mankany amin'ny fako habakabaka

By

Aeolus, zanabolana mpamoron-drivotra an'ny ESA, dia nivezivezy nanodidina ny tany nandritra ny dimy taona teo ho eo talohan'ny nidirany tamin'ny dingana farany ho fako habakabaka. Nahavita ny iraka nampanaovina azy ny zanabolana ary naverina teto an-tany tamin'ny dingana fidirana indray voafehy izay nampihena ny mety hisian'ny fako sy ny fifandonana amin'ny zanabolana hafa.

Ny fitsipika iraisam-pirenena momba ny fanalefahana ny fako habakabaka dia mitaky ny hamerenana ny zanabolana eto an-tany ao anatin'ny 25 taona rehefa vita ny iraka ataony. Ny fiverenan'i Aeolus dia nanafaingana tamin'ny fampiasana ny atmosfera eto an-tany, izay nanampy azy hiverina haingana kokoa.

Nandritra ny fampidirana indray an'i Aeolus nanampy, dia nihena 150 ny mety hianjeran'ny potipoti-javatra, ary nohafohezina herinandro vitsivitsy ny fotoana lany tsy voafehy tamin'ny orbitra. Ireo fepetra ireo dia noraisina mba hamerana ny mety hisian'ny fifandonana amin'ny zanabolana hafa eny amin'ny habakabaka.

Lasa potipoti-javatra ny Aeolus tamin'ny 28 Jolay 2023, taorian'ny famonoana ny baiko farany, ka tsy voafehy intsony ny zanabolana. Nandalo ny zanabolana ny Ekipa Mpanara-maso ny Sidina ary nanolotra izany tany amin'ny Biraon'ny Fanimbana Espace ESA mba hanaraha-maso ny fiaviany farany.

Tamin'ny fampiasana ny Radar Tracking and Imaging Radar (TIRA) ao amin'ny Fraunhofer FHR any Alemaina, i Aeolus dia narahina rehefa niditra indray ny atmosfera eto an-tany. Niditra indray tao amin'ny Antarctica izy io ary nirodana tamin'ny farany, lavitra ny faritra be mponina.

Ny ekipan'ny misiôna dia afaka nijery ny Aeolus nandritra ny fotoana farany, nanatri-maso fa lasa baolina afo teo amin'ny habakabaka talohan'ny fisarahana farany. Ity ohatra miavaka amin'ny sidina an-habakabaka maharitra sy ny fampandehanana tompon'andraikitra ity dia mampiseho ny fanoloran-tena hiantohana ny fanariana azo antoka ny zanabolana sy ny fanalefahana ny loza ateraky ny fako habakabaka.

Amin'ny ankapobeny, mbola velona ny lova navelan'i Aeolus, manokatra ny lalana ho an'ny iraka manara-maso ny rivotra amin'ny ho avy sy ny fikarohana habakabaka.

Sources:

- ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html