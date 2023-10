Mikaroka ny anjara andraikitry ny mpanelanelana amin'ny fanavaozana amin'ny famolavolana ny hoavin'ny biolojia injeniera azo ampiasaina amin'ny AI

Ny mpikaroka avy amin'ny Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ao amin'ny AMBS dia nanao fanadihadiana vao haingana mitondra ny lohateny hoe "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", izay mandinika ny anjara asa lehibe. ny mpanelanelana amin'ny fanavaozana amin'ny fitaomana ny tontolo iainana vaovao.

Ny fandalinana dia mifantoka amin'ny sehatry ny biolojia injeniera (AI-EB) vao misondrotra sy ny fiantraikany amin'ny vanim-potoana nomerika. Ity fifangaroan'ny teknolojia ity dia tsy mametraka fanontaniana ara-tsiansa ihany fa eo amin'ny etika, ara-tsosialy ary ara-toekarena ihany koa. Mba hamahana ireo olana sarotra ireo, ny mpikaroka dia niara-niasa tamin'ireo mpandray anjara isan-karazany tafiditra lalina amin'ny sehatry ny fanavaozana AI-EB.

Ny ivon'ity fanadihadiana ity dia ny fanadihadiana momba ny fomba fijerin'ireo mpanelanelana fanavaozana, ireo mpilalao fototra amin'ny tontolo iainana fanavaozana, ny fiheverana ny tanjona ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana miaraka amin'ny tanjona ara-toekarena. Na dia mamporisika an'io fifandanjana io aza ny torolàlana momba ny fanavaozana tompon'andraikitra, ny valiny dia mampiseho fa ny mpanelanelana fanavaozana eo amin'ny sehatry ny biolojia injeniera dia mazàna manao laharam-pahamehana amin'ny fomba fanao mahazatra sy ara-barotra.

Ny fikarohana dia antenaina fa hisy fiantraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ny mpanelanelana fanavaozana sy ny fitantanana ny fikarohana ao anatin'ny sehatra AI-EB. Ny mpanoratra dia miady hevitra fa ny fomba fiasa manontolo izay mandinika ny fiantraikan'ny AI-EB eo amin'ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana, ankoatry ny varotra, dia zava-dehibe amin'ny fampiasana tanteraka ny mety ho an'ity teknolojia mipoitra ity.

Ity fanadihadiana ity dia manazava ny maha-zava-dehibe ny mpanelanelana amin'ny fanavaozana amin'ny famolavolana ny ho avin'ny biolojia injeniera azo ampiasaina amin'ny AI. Asongadin'izany ny filàna fomba fiasa mirindra izay mampifandanja ny fiheverana ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana mba hanamafisana ny tombotsoan'ity teknolojia manovaova ity.

Loharano: Claire Holland et al, mpanelanelana amin'ny fanavaozana amin'ny fivondronan'ny teknolojia nomerika, ny faharetana ary ny fitantanana: Fandinihana tranga momba ny biolojia injeniera azo ampiasaina amin'ny AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)