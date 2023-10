Famoahana ny tsiambaratelon'ny eukaryotes mikraoba amin'ny tontolo iainana tafahoatra

By

Ny fikarohana amin'ny tontolo tafahoatra dia nanitatra be ny fahatakarantsika ny fiainana eto an-tany, saingy vondrona zavamananaina manan-danja iray no tsy nojerena: eukaryotes mikraoba. Manana anjara toerana lehibe amin'ny tontolo iainana isan-karazany ireo zavamiaina bitika kely ireo, saingy tsy dia fantatra loatra ny fomba ifandraisany amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Ao anatin'ny ezaka handalinana lalindalina kokoa an'io lohahevitra io, ny mpahay siansa avy amin'ny Departemantan'ny Biolojia ao amin'ny Kolejy momba ny Zavakanto sy ny Siansa dia nitodika tany amin'ireo protestanta monina any amin'ny farihy geothermal mafana sy misy asidra.

Ao amin'ny Valan-javaboarin'i Lassen Volcanic any Kalifornia, ny farihy geothermal lehibe indrindra any Etazonia dia toerana fikarohana tsy manam-paharoa sy sarotra. Miaraka amin'ny mari-pana ambony (~ 52 ° C / 124 ° F) sy ny pH ambany (~2), ity endri-javatra geothermal asidra-sulfate misy etona mafana ity dia tontolo mety tsara hianarana ny polyextremophiles — zavamananaina efa nifanaraka tamin'ny toe-javatra faran'izay mafy.

Mba hamantarana ny toerana tsara indrindra hitadiavana fiainana mikraoba eukaryotic, ny mpikaroka dia nanangona angon-drakitra momba ny fanadihadiana teo aloha natao tamin'ny tontolo henjana. Hitan'izy ireo fa misy karazana amoeba hita matetika amin'ny toerana mafana be. Ity fikarohana ity dia manolo-kevitra fa ny fandalinana ireo rohim-pirazanana ireo dia afaka manome fomba fijery sarobidy momba ny fomba ahafahan'ny sela eukaryotic mampifanaraka ny fiainana amin'ny tontolo mafana.

Ny fandinihana iray manokana nataon'ny ekipan'i Gordon Wolfe ao amin'ny Cal State Chico dia nanambara ny fihanaky ny amoeba T. thermoacidophilus ao amin'ny farihy geothermal ao amin'ny Valan-javaboarin'i Lassen. Na izany aza, tsy misy firaketana fototarazo ho an'ity zavamananaina ity. Ny fahatakarana ny fivoaran'io karazana io ao anatin'ny tontolo masiaka toy izany dia afaka manome ny mpahay siansa hahatakatra tsara kokoa ny toe-javatra mety hahasoa ny fiainana any an-toeran-kafa eo amin'izao rehetra izao.

Mba hanadihadiana bebe kokoa, i Angela Oliverio, profesora mpanampy amin'ny biolojia, sy Hannah Rappaport, mpikambana ao amin'ny ekipany, dia nitsidika ny Valan-javaboarin'i Lassen mba handalina an'io protista manokana io ary hitady eukaryotes extremophilic hafa. Nanangona santionany tao amin'ny farihy izy ireo tamin'ny fampiasana fitaovana manokana ary mitoka-monina amin'izao fotoana izao ny sela tokana ho an'ny filaharan'ny genome sy ny famantarana ny amoeba amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy.

Na dia mbola misy aza ny tsy fantatra, ity fikarohana ity dia manome fanantenana hamenoana ny banga amin'izao fotoana izao ary hanitarana ny fahatakarantsika ny fomba ahafahan'ny eukaryotes miaina amin'ny tontolo faran'izay mafy. Ahiana fa ny endrika amoeboid dia mety mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny faharetana ao amin'ireo taranaka eukaryotic ireo, saingy mbola tsy fantatra ny tena mekanika. Ny ekipa dia mihevitra fa ny dingana toy ny famindrana fototarazo marindrano sy ny fampihenana ny génome dia mety nanampy tamin'ny fahafahany mampifanaraka sy miaina amin'ny toe-javatra faran'izay mafy.

Ny voka-pikarohana avy amin'ity fanadihadiana ity dia tsy hitondra anjara biriky amin'ny fahatakarantsika ny fizarazarana sy ny fivoaran'ny fiainana eto an-tany ihany fa hanome angon-drakitra ilaina amin'ny fanamboarana indray ny hazon'aina. Ny fikarohana ny eukaryotes mikraoba ao amin'ny tontolo faran'izay sarotra dia manome fahafahana tsy mbola nisy toy izany mba hamoahana ny tsiambaratelon'ny biolojia ekolojika, evolisiona ary génome an'ireo zavamananaina miafina ireo.

– Sarin'ny Amoebae sy Algae Mena: Nalain'i Hannah Rappaport tamin'ny alalan'ny mikraoskaopy maivana.