Ny atmosfera eto an-tany: fifandanjana marefo amin'ny fiainana

Ny atmosfera eto an-tany, izay singa manan-danja iray mampiavaka ny planetantsika amin’ny hafa, dia manana anjara toerana lehibe amin’ny fivelomana. Na dia sarotra aza ny mamaritra ny haavony marina, ny mpahay siansa dia mahatakatra fa ny atmosfera dia manify tsikelikely rehefa miakatra avy eny ambonin'ny tany. Ity valopy misy gazy ity dia misy gazy mifangaro, ary ny oksizenina dia tena ilaina amin'ny fahaveloman'ny olombelona.

Rehefa miakatra amin'ny soson'ny atmosfera eto an-tany isika, dia mihena ny habetsahan'ny oksizenina, ka mihasarotra ny miaina. Ny mpahay jeôlôgy dia nahita sosona isan-karazany amin'ny atmosfera, samy manana ny mampiavaka azy. Ny sosona akaiky indrindra dia fantatra amin'ny anarana hoe troposfera, eo anelanelan'ny 7 sy 20 kilometatra ambonin'ny tany. Eo ivelan'ny troposfera no misy ny stratosfera, izay miasa ho toy ny ampinga amin'ny taratra manimba avy amin'ny masoandro. Eo ambonin'ny stratosfera no ahitana ny mesosphere, izay mampiavaka ny hafanana mangatsiaka be. Manaraka izany ny thermosphere, mahatratra 600 kilaometatra eo ho eo ny haavony. Farany, ny exosphere dia manamarika ny sosona ivelany indrindra, mitambatra amin'ny sisin'ny habakabaka, any amin'ny 600 kilometatra ambonin'ny tany.

Na dia eo amin'ny 12 kilometatra eo ho eo aza ny haavon'ny oksizenina mifoka rivotra eny ambonin'ny tany, dia mety hiova izany noho ny toe-javatra toy ny toerana sy ny toetry ny tontolo iainana. Any amin'ny faritra sasany amin'ny polar, io haavony lehibe io dia nidina ho sivy kilometatra monja. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy raikitra ireo tarehimarika ireo ary mety hiova arakaraka ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny toerana ara-jeografika.

Ny atmosfera mifoka rivotra eto an-tany, manankarena oksizenina, dia manome ny toe-piainana mety tsara, araka ny fantatsika. Raha tsy misy an’io sosona miaro io, dia tsy manana ny fepetra ilaina hamelomana ny aina ny zavatra eny amin’ny lanitra hafa eto amin’izao rehetra izao. Ny fahatakarana ny firafitry ny atmosfera sy ny toetran'ny atmosfera dia tena ilaina amin'ny fahatakarana ny fifandanjana saro-pady ilaina amin'ny fivelaran'ny fiainana.

FAQ

F: Inona no tanjon'ny atmosfera eto an-tany?

Ny atmosfera eto an-tany dia miaro amin'ny taratra manimba avy amin'ny masoandro ary mamorona toe-javatra mety indrindra amin'ny fisian'ny fiainana.

F: Nahoana no mihena ny fifantohana oksizenina amin'ny haavony?

Rehefa miakatra amin'ny atmosfera eto an-tany isika, dia mihamanify tsikelikely ny rivotra, izay mitarika amin'ny fampihenana ny fifantohana oksizenina sy ny tsy fisian'ny gazy mamelona aina.

F: Amin'ny haavon'ny inona ambonin'ny tany no ahafahan'ny olombelona miaina?

Misy oksizenina miaina any amin'ny haavo manodidina ny 12 kilometatra ambonin'ny tany, na dia mety hiovaova arakaraka ny toe-javatra toy ny toerana sy ny tontolo iainana aza io tarehimarika io.

F: Inona avy ireo sosona samihafa amin'ny atmosfera eto an-tany?

Ny atmosfera eto an-tany dia ahitana sosona isan-karazany, anisan'izany ny troposphère, stratosphère, mesosphere, thermosphere, ary exosphere. Samy manana ny toetrany sy ny asany ny sosona tsirairay.