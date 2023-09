The Discovery of Megamonodontium mccluskyi: A Giant Fossil Spider avy any Aostralia

By

Vao haingana ny mpahay siansa no nahita sy namaritra karazana hala fôsily “lehibe” vaovao nisy teo anelanelan’ny 11 sy 16 tapitrisa taona lasa izay, any Aostralia ankehitriny. Antsoina hoe Megamonodontium mccluskyi, io hala io no fôsily voalohany hita ao amin'ny fianakaviana Barychelidae. Mitovitovy amin'ny karazana Monodontium velona izy io saingy lehibe kokoa, mirefy 50mm eo ho eo manomboka amin'ny rantsan-tongotra ka hatrany an-tongotra.

Zava-dehibe ny fahitana ny Megamonodontium mcclusskyi satria mameno ny banga lehibe amin'ny fahatakarantsika ny tantaran'ny evolisiona momba ny hala. Tsy nisy afa-tsy fôsilin'ny hala i Aostralia, ka ny fahadimy ihany no nahitana an'io zava-baovao io. Ny Dr. Matthew McCurry avy ao amin'ny Oniversiten'i Nouvelle-Galles Atsimon'i Pays de Galles dia manoritsoritra an'io fikarohana io ho “tena manan-danja”, satria mampiharihary vaovao momba ny faharinganan'ny hala sy manome fanazavana momba ny lasa.

Ny fôsily dia milaza fa ny Megamonodontium mccluskyi dia nipetrahan'ny tontolo mitovy amin'ny havany ankehitriny, izay hita any amin'ny ala mando avy any Singapour ka hatrany Papouasie-Nouvelle-Guinée. Na izany aza, ny faharinganan'ny vondrona hala ao amin'ny tanibe Aostralia dia nifanindran-dàlana tamin'ny firenena lasa maina kokoa rehefa nandeha ny fotoana.

Megamonodontium mccluskyi dia tsy ny hala fôsily lehibe indrindra fantatra any Aostralia fa izy koa no fôsily voalohany amin'ny fianakaviana Barychelidae hita maneran-tany. Ity fikarohana ity dia manondro fa tsy voatahiry matetika ho fôsily ny hala fandrika misy tongotra toy ny Megamonodontium mccluskyi noho ny toetrany miboiboika.

Ny fandinihana mikroskopika natao tamin'ireo fôsily dia nahatsikaritra fa niavaka ny fitehirizana ny fôsily, ka nahafahan'ny mpahay siansa nanadihady tsipiriany be pitsiny toy ny firafitry ny hohon'ny hala sy ny seta toy ny volo eo amin'ny vatany sy ny tongony. Setae dia manao asa maro, ao anatin'izany ny fahatsapana simika sy vibration, fiarovana ary fifandraisana.

Ity fahitana vao haingana momba ny Megamonodontium mccluskyi ity dia manome fomba fijery sarobidy momba ny tantaran'ny evolisiona sy ny fiovan'ny tontolo iainana izay namolavola an'izao tontolo izao an-tapitrisany taona lasa izay. Ny fikarohana sy ny famakafakana ny fôsily toy ireny dia tena ilaina amin'ny fanitarana ny fahatakarantsika ny tontolo iainana fahiny sy ny zavaboary nitombo tao aminy taloha.

