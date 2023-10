Ny firongatry ny bio-computing: fikatsahana ny mety sy ny etika fiheverana

By

Ny firongatry ny bio-computing, teknolojia izay mampiasa ampahany biolojika ho fitaovana amin'ny fitaovana kajy, dia manamarika ny fisondrotry ny revolisionera eo amin'ny sehatry ny teknolojia. Ekipa iraisam-pirenena manampahaizana manokana, miara-miasa amin'ireo mpamorona ny DishBrain, fitaovana misy sela atidoha velona izay nianatra nilalao ny lalao Pong, dia manentana ny fiaraha-monina mba hiato kely, hahatakatra ary hampiasa am-pahamendrehana ny herin'ity teknolojia vaovao ity.

Ny refy etika amin'ny bio-computing dia mametraka fanontaniana filozofika manan-danja momba ny fahatsiarovan-tena sy ny fiainan'ny olombelona. Ny foto-kevitra momba izay heverina ho "conscient" amin'ny tontolon'ny teknolojia ankehitriny dia mbola tsy voavaha amin'ny ankapobeny. Ny famaritana samihafa momba ny fahatsiarovan-tena na ny faharanitan-tsaina dia mitondra fiantraikany samihafa amin'ny rafitra manan-tsaina mifototra amin'ny biolojika. Ny fahafahana mijaly, fa tsy ny fisainana na ny fitenenana, dia mety ho anton-javatra manan-danja kokoa rehefa mandinika ny sata ara-moralin'ireo rafitra ireo.

Ny fampiharana mety amin'ny bio-computing dia mihoatra ny famoronana milina marani-tsaina. Ohatra, ny DishBrain dia afaka manatsara ny fahatakarantsika ny aretina toy ny androbe sy ny dementia. Amin'ny fampiasana tsipika sela isan-karazany kokoa, ny modely ho avy amin'ny fitiliana zava-mahadomelina dia mety ho solontenan'ny marary amin'izao tontolo izao, mitarika amin'ny fivoaran'ny zava-mahadomelina haingana kokoa sy tsara kokoa.

Ankoatr'izay, ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny bio-computing dia lalina. Mandany angovo be dia be ny informatika mifototra amin'ny silisiôma nentim-paharazana, fa ny atidohan'olombelona kosa dia miasa amin'ny 20 watts fotsiny. Amin'ny alàlan'ny fikarohana ireo safidy bio-computing ho an'ny asa fanodinana, izay fantatra amin'ny fahombiazan'ny angovo, ny indostrian'ny IT dia afaka mandray anjara amin'ny fampihenana ny famoahana karbona.

Ity sehatry ny bio-computing ity dia manokatra fahafahana vaovao ho an'ny fandrosoana ara-teknolojia ary mampiakatra ny fiheverana ara-moraly. Mitaky fandinihana amim-pitandremana sy fomba fiasa tompon'andraikitra mba hahazoana antoka fa ity teknolojia ity dia fikarohana sy ampiharina amin'ny etika sy maharitra.

