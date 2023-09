Ny hoavin'ny fitrandrahana habakabaka: Siansa, faharetana ary fidirana mora kokoa

Ny fandefasana rocket dia efa ela no dingana lafo sy sarotra ho an'ny masoivohon'ny habakabaka, saingy rehefa mivoatra ny tontolon'ny fikarohana an-habakabaka, dia miomana ho amin'ny hoavy izay ahafahan'ny olombelona manana fanatrehana maharitra ety ambonin'ny tany. Izany dia manomboka amin'ny Volana, izay tsy nanan-tongony ny olombelona tao anatin'ny 51 taona. Na izany aza, rehefa mametraka fanatrehana maharitra eo amin'ny Volana isika, dia lasa azo tratrarina kokoa ny fahafahana mikaroka bebe kokoa amin'ny cosmos.

Ity vina momba ny fivezivezena sy fonenan'ny olombelona amin'ny tontolo hafa sy zanabolana ity dia miaraka amin'ny foto-kevitra momba ny fampiasana loharanon-karena in-situ (ISRU), izay misy ny fananganana andrana sy fotodrafitrasa izay mampiasa ny loharanon'ny tontolo manodidina. Rehefa mandeha any ivelan'ny planeta manga misy antsika isika, dia miasa amin'ny famolavolana teknolojia vaovao ny mpahay siansa mba hanamora ny fanadihadiana ara-tsiansa momba ny habakabaka.

Koa nahoana isika no mila mitantana ny siansa eny amin'ny habakabaka? Na dia misy aza ny Observatories eto an-tany izay mandalina ny cosmos, dia misy fetrany ny fanaovana fandinihana astronomika avy amin'ny planetantsika. Ny fandotoana hazavana, ohatra, dia mihasarotra ny fahitana ny kintana. Fanampin'izany, ny atmosfera eto an-tany dia mametraka fanamby ho an'ny astronoma, satria mametra ny fahafahantsika mijery ny halavan'ny onjam-pandrefesana elektrômagnetika.

Ny sampan-draharahan'ny habakabaka dia mandefa observatories ho any amin'ny orbit mba handresena ireo fetra ireo, ahafahantsika mandinika izao rehetra izao avy any amin'ny toerana ambony ivelan'ny atmosfera. Misy fetrany anefa ny zavatra azontsika tratrarina amin'ny alalan'ny fandinihana lavitra fotsiny. Ny famakafakana mivantana ny santionany any an-danitra dia tena ilaina amin'ny fahazoana fahalalana momba ny vatana selestialy. Ohatra, ny fandinihana ny santionany tamin'ny volana azo nandritra ny iraka Apollo sy vao haingana nataon'ny mpitaingin-tsoavaly Chang'e-5 any Shina dia nanome fampahalalana sarobidy momba ny firafitry ny volana sy ny fisian'ny rano. Toy izany koa, ny iraka Mars Sample Return dia mikendry ny hanangona santionany amin'ny vatolampy hanaovana fanadihadiana, izay mety hanazava ny tantaran'ny jeolojia Mars sy ny mety hisian'ny fiainana mikraoba taloha.

Ny iray amin'ireo fikatsahana fikatsahana habakabaka lehibe indrindra dia ny fitadiavana fiainana na famantarana ny fiainana taloha any an-dafin'ny Tany. Mety hisy fiantraikany lalina eo amin'ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao sy ny toerana misy antsika ny fahitana porofo momba ny fiainana an-tany hafa.

Ny fametrahana ny fisian'ny olombelona maharitra amin'ny vatana selestialy hafa, toa an'i Mars, dia mety ho lafo kokoa amin'ny fotoana maharitra raha oharina amin'ny iraka miverina miverimberina. Ohatra, ny iraka Artemis an'ny NASA dia mikendry ny hametraka ny fototry ny fisian'ny olombelona maharitra eo amin'ny Volana, ao anatin'izany ny fotodrafitrasa eny amin'ny habakabaka sy ny toby habakabaka antsoina hoe Lunar Gateway.

Ny iray amin'ireo sakana lehibe indrindra amin'ny fitrandrahana habakabaka dia ny vidin'ny fandefasana balafomanga. Na izany aza, miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny teknolojia rocket azo ampiasaina indray, dia mihena tsikelikely ny vidiny. Ny balafomanga Falcon 9 azo ampiasaina indray an'ny SpaceX, ohatra, dia efa nahatonga ny fandefasana orbital ho mora kokoa. Ity fironana ity dia antenaina hitohy, ahafahana miditra matetika kokoa sy mora kokoa amin'ny habakabaka. Rehefa mihena ny vidin'ny balafomanga dia mitombo ihany koa ny heriny sy ny fahaizany mitondra, araka ny nasehon'ny SpaceX's Starship, izay hanana hery tosika sy entana lehibe kokoa raha oharina amin'ireo teo alohany.

Ny ho avin'ny fikatsahana habakabaka dia manana fahatsinjovana mahabe fanantenana ho an'ny fikarohana siantifika, ny fisiana maharitra ety an-tany, ary ny fidirana mora kokoa amin'ny cosmos. Rehefa manohy manosika ny fetran'ny fahatakarantsika isika, ny fandrosoana amin'ny teknolojia sy ny fahatsapana vaovao amin'ny fikarohana dia mitondra antsika hanakaiky kokoa ny famoahana ny misterin'izao rehetra izao.

