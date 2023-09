Ny fanadihadiana momba ny singa dia manamafy ny asphyxiation ho anton'ny fahafatesana amin'ireo niharam-boina tao Pompeii

Ny famakafakana singa natao tamin'ny plastera tamin'ireo niharam-boina tamin'ny fipoahan'ny volkano izay nandevina an'i Pompeii dia nanome fanamafisana fa ny asphyxiation no mety nahatonga fahafatesana ho an'ireo olona ireo. Ny fandinihana, notarihin'ny arkeology Gianni Gallello avy ao amin'ny Oniversiten'i Valencia, dia nampiasa teknika azo entina amin'ny fluorescence X-ray (XRF) mba hahazoana fanazavana momba ny fotoana farany nipetrahan'ny olona tao Pompéi nandritra ny fipoahan'ny Tendrombohitra Vesuvius tamin'ny taona 79 am.fi.

Manome fahafahana tsy manam-paharoa ahafantarana ny fipoahana sy ny vokany ny fametahana ireo niharam-boina, noforonina tamin'ny taona 1870 tamin'ny fanindronana plastera tao amin'ireo lavaka navelan'ny vatana simba tao ambanin'ny lavenona volkano. Na izany aza, ny famakafakana ny akora biolojika ao anatin'ireo cast dia voaporofo fa sarotra noho ny loto avy amin'ny plaster.

Nampiasa XRF portable ireo mpikaroka mba hijerena ireo cast enina avy ao amin'ny faritr'i Porta Nola ary iray avy any Terme Suburbane any Pompeii. Nampitahain'izy ireo tamin'ny taolam-paty nodorana avy any amin'ny faritra akaiky sy nandevina tao Valencia, Espaina, ny singa fototra amin'ny cast. Amin'ny fifantohana amin'ny tahan'ny phosphore-to-calcium, ny ekipa dia namolavola modely statistika hanavahana ny plaster sy ny taolana ao anatin'ny cast. Ny taolana voaloton'ny sokay dia nampiseho nitovitovy tamin'ny plaster, fa ny taolana tsy dia voaloto kosa dia nitovy tamin'ny taolana may, izay manondro ny fizotran'ny simika izay mandroaka karibonetra sy phosphate.

Ny angon-drakitra voangona dia manome porofo manohana ny fanatsoahan-kevitra fa maty noho ny asphyxiation vokatry ny fifohazana lavenona ireo niharam-boina tao Porta Nola talohan'ny nalevin'ny fitaovana volkano hafa. Ny fitovizan'ny taolam-paty amin'ny taolam-paty nodorana, miaraka amin'ny toeran'ireo niharam-boina sy ny toeran'ireo niharam-boina, dia manondro ny fahasemporana no antony nahafaty azy.

Miombon-kevitra amin’ireo zavatra hita ireo ny manam-pahaizana momba izany, toa an’i Piero Dellino, mpampianatra volkanôlôjia ao amin’ny Oniversiten’i Bari, any Italia. Nohamafisin’i Dellino fa tsy noho ny mekanika tamin’ny fipoahana no namonoana ireo niharam-boina fa noho ny fofon’ny lavenona. Nanoro hevitra izy fa ny faharetan'ny fipoahana, somary lava kokoa noho izay azo sempotra, no antony nahafaty.

Ny fanadihadiana dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny fikarohana siantifika. Gallello dia manantitrantitra ny hasarobidin'ny fomba fiasa isan-karazany, amin'ny filazana fa ny asan'izy ireo dia manome fitaovana fanampiny hianarana ireo sisan-javatra miavaka ireo. Manako izany fihetseham-po izany i Dellino, ary manantitrantitra fa ny fandalinana ny tantaran'ny faritra volkano toa an'i Vesuvius dia ahafahantsika mianatra avy amin'ny lasa sy miomana tsara kokoa amin'ny ho avy. Miaraka amin'i Vesuvius ho iray amin'ireo volkano mampidi-doza indrindra eran-tany, ny fahatakarana ny tantarany dia manampy amin'ny fanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny olona 700,000 monina ao amin'ny faritra mena manodidina ny volkano.

Amin'ny ankapobeny, ny famakafakana singa amin'ny plastera avy any Pompeii dia manome fanazavana vaovao momba ny antony nahafaty ireo niharam-boina tamin'ny fipoahana. Amin'ny fampifangaroana ny teknika siantifika sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny mpikaroka dia afaka mamoaka hevitra sarobidy momba ny zava-nitranga ara-tantara sy manatsara ny fiomanana amin'ny loza.

Sources:

– Gianni Gallello, arkeology ao amin'ny Oniversiten'i Valencia, Espaina

– Piero Dellino, mpampianatra volkanolojia ao amin’ny Oniversiten’i Bari, Italia.