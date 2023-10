Ny fanalefahana mahatsikaiky amin'ny fitaovana quantum: manambara ny fanjakazakan'ny elektrôna mitondra ankehitriny

By

Ny fitaovana quantum, miaraka amin'ny toetrany manokana fehezin'ny fitsipiky ny fizika quantum, dia nahasarika ny sain'ny mpahay siansa manerantany. Ireo fitaovana ireo, miavaka amin'ny fatorana simika matanjaka eo amin'ny elektrôna, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny hamafin'ny akora isan-karazany. Efa ela ny mpahay siansa no nino fa ny mason-koditra, ilay fototarazo atômika henjana voaforon'ny sosona atôma mifamatotra mafy, no manjaka amin'ny fihetsiky ny elektrôna mitondra ankehitriny. Na izany aza, ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny ekipa mpikaroka iraisam-pirenena dia manohitra an'io hevitra manjaka io.

Tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo, ny mpahay siansa avy amin'ny MPI-CPfS any Alemaina, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy avy any Japon, Korea, ary Etazonia, dia nifantoka tamin'ny fitaovana Sr2RuO4. Tamin'ny fandinihana ny fifindrana elektronika amin'ity fitaovana ity, dia nahita fahitana mahavariana izy ireo: ny elektrôna mitondra amin'izao fotoana izao dia afaka manalefaka ny mason-tsivana, mifanohitra amin'ny finoana mahazatra. Hita fa ampahany kely amin'ireo elektrôna ireo, fa tsy ny fivoriambe manontolo, no nanjaka teo amin'ny lattice, ka nitarika ny fihenan'ny modulus Young nandritra ny tetezamita.

Lalina ny fiantraikan'io fikarohana io. Ny ezaka fiaraha-miasan'ny ekipa mpikaroka, miaraka amin'ny modely novolavolain'ny vondrona Joerg Schmalian sy Markus Garst ao amin'ny Ivotoerana momba ny Teknolojia Karlsruhe, dia manome hazavana vaovao momba ny fanontaniana siantifika efa ela. Amin'ny fanolorana fomba fijery vaovao momba ny fifampikasohana eo amin'ny elektrôna mitondra amin'izao fotoana izao sy ny lattice, ity fanadihadiana ity dia manokatra lalana mampientanentana ho an'ny fikarohana ho avy eo amin'ny sehatry ny fitaovana quantum.

FAQ

F: Inona ny fitaovana quantum?

Ny fitaovana quantum dia akora izay misy fiantraikany amin'ny toe-javatra mekanika quantum. Ireo fitaovana ireo matetika dia mampiseho toetra tsy manam-paharoa, toy ny superconductivity, magnetism, na fitondran-tena topolojika, izay tsy hita amin'ny fitaovana mahazatra.

F: Inona no atao hoe modulus Young?

Ny modulus Young dia fandrefesana ny hamafin'ny fitaovana. Izy io dia mamaritra ny fiovaovan'ny akora mafy iray amin'ny fampiasana hery.

F: Ahoana no ifandraisan'ny elektronika mitondra amin'izao fotoana izao amin'ny fanalefahana makarakara?

Ny fahatakarana mahazatra dia manoro hevitra fa ny mason-tsivana dia manjaka amin'ny fitondran-tenan'ny elektronika mitondra ankehitriny amin'ny fitaovana quantum. Na izany aza, ity fanadihadiana ity dia mampiseho fa ny ampahany kely amin'ireo elektrôna ireo dia afaka manjaka amin'ny mason-tsivana, izay mitarika ho amin'ny fanalefahana lehibe ny fitaovana.