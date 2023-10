Mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny reactors vita amin'ny sira

Hitan'ny mpahay siansa fa ny elektrôna dia afaka mamorona fanjakana telo miavaka rehefa mifandray amin'ny sira voarendrika, fikarohana iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny fampandehanana ireo reactora vita amin'ny sira. Ny mpikaroka avy ao amin'ny Oak Ridge National Laboratory sy ny Oniversiten'i Iowa dia nanao simulation ny fampidirana elektronika be loatra amin'ny sira zinc chloride tsotsotra ary nandinika tranga telo azo atao. Amin'ny toe-javatra iray, ny elektrôna dia lasa ampahany amin'ny radika molekiola misy ion zinc roa. Amin'ny iray hafa, ny elektrôna dia mipetraka amin'ny ion zinc tokana. Ao amin'ny sehatra fahatelo, ny elektrôna dia miparitaka amin'ny ion-tsira maromaro.

Heverina ho an'ny toby nokleary amin'ny ho avy ny reactors sira miendrika, ary zava-dehibe ny fahatakarana ny fiantraikan'ny taratra amin'ny fihetsiky ny sira miendrika. Ity fanadihadiana ity dia manazava ny fifandraisan'ny elektrôna sy ny sira rehefa tratran'ny taratra avo. Hitan'ny mpikaroka fa ny elektrôna dia afaka manamora ny fiforonan'ny karazana isan-karazany, anisan'izany ny zinc dimer sy ny monomers, na ny delocalized. Ireo fikarohana voalohany ireo dia mametraka fanontaniana momba ny karazana hafa mety miforona amin'ny fotoana lava kokoa sy ny mety ho fihetsik'izy ireo amin'ny elektronika sy ny sira.

Ity fikarohana ity dia ampahany amin'ny DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ary navoaka tao amin'ny The Journal of Physical Chemistry B. Ny ekipa dia miasa mba hamantarana ny endrika hafa amin'ny hetsika ara-panandramana. Ny fandinihana dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny fomba fifandraisan'ny elektrôna amin'ny sira voarendrika, saingy mbola misy zavatra hafa tokony hodinihina. Ny fikarohana amin'ny ho avy dia hanadihady ireo rafitra sira hafa sy ny fiantraikan'ny taratra amin'ny sira miendrika.

Loharano: Oak Ridge National Laboratory