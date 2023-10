Ny fiovaovan'ny El Niño sy ny fampidirana ny Mekanisma Switch Walker

Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nanjary zava-dehibe ny El Niño amin'ny faminanian'ny toetr'andro sy ny fitantanana ny fiovaovan'ny toetr'andro manerantany. El Niño no dingana mafana amin'ny El Niño–Southern Oscillation (ENSO), izay mampiavaka ny hafanan'ny ranomasimbe any amin'ny faritra atsinanan'i Pasifika ekoatera. Mifanohitra amin'izany, ny La Niña dia maneho ny hatsiaka amin'ny faritra iray ihany. Misy fiantraikany lehibe amin'ny toetr'andro manerana izao tontolo izao ireo fiovaovan'ny tsingerina amin'ny mari-pana amin'ny ranomasina.

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny Vondrona Fikarohana Quaternary notarihin'i Christoph Spötl dia mikendry ny hahatakatra ny fomba famalian'ny El Niño ny fitaomana voajanahary mandritra ny fotoana maharitra. Ireo mpikaroka dia nandinika ireo lava-bato fantatra amin'ny anarana hoe speleothems avy any atsimoatsinanan'i Alaska, izay nitahiry firaketana momba ny toetrandro nandritra ny 3,500 taona. Ny fikarohana dia manondro fa ny fizotry ny fanaraha-maso ny fiovaovan'ny El Niño dia niova nanomboka tamin'ny taona 1970, miaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro nataon'olombelona manana anjara toerana lehibe ankehitriny.

Tamin'ny fanadihadiana iray hafa, ny ekipa dia nifantoka tamin'ny fandinihana ny fiovan'ny toetr'andro any atsimoatsinanan'i Alaska nandritra ny fotoana lava kokoa nandritra ny 13,500 taona. Ireo speleothems dia natao ho firaketana sarobidy mba hanadihadiana ny anton'ny fiovan'ny toetr'andro haingana sy fohy mandritra ny vanim-potoanan'ny ranomandry. Mahagaga fa nampiseho lamin'ny toetr'andro mitovy amin'ny Pasifika ekoatorialy ny faritra atsimoatsinanan'i Alaska nandritra ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany sy ny vanim-potoanan'ny Holocene, nanohitra ny “mekanisma bipolar seesaw” naorina. Fa kosa, ny mpikaroka dia nampiditra ny foto-kevitry ny "Walker switch", nateraky ny fiovan'ny taratra masoandro. Ity rafitra ity dia mitarika amin'ny fanitsiana haingana ny mari-pana amin'ny ranomasina any amin'ny Pasifika ekoatorialy, ary amin'ny farany dia misy fiantraikany amin'ny toetr'andro any amin'ny latitude avaratra.

Ny fanadihadiana dia manondro fa ny asan'ny olombelona dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana ny endriky ny El Niño. Ny fiovaovan'ny toetr'andro dia mety ho niampita teboka iray tamin'ny taona 1970, nitarika ho amin'ny El Niño maharitra kokoa. Ny fampidirana ny foto-kevitra "Walker switch" dia manome fanazavana hafa momba ny fiovaovan'ny toetr'andro ara-tantara, manasongadina ny fifandraisana sarotra amin'ny anton-javatra mamolavola ny fiovan'ny toetr'andro.

Ny vokatra dia manantitrantitra fa ilaina ny fikarohana mitohy mba hanamafisana ny fahatakarantsika ny fizotry ny toetrandro. Satria mavitrika sy sarotra ny rafitry ny toetr'andro eto an-tany, ny fianarana mitohy dia ho zava-dehibe amin'ny faminaniany sy ny fitantanana ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny sehatra manerantany.

