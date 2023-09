Hetsika lehibe sy fety fiambenana nokasaina ho amin'ny fanakona-masoandro isan-taona any Oregon

Rehefa manakaiky ny fanakona-masoandro annular andrasan'ny maro, dia miomana amin'ny andiana hetsika lehibe i Oregon ary mijery fety mba hanatri-maso ity trangan-javatra selestialy tsy fahita firy ity. Amin'ny 14 Oktobra, ny fanakona-masoandro "peratra afo" dia hanolotra seho manaitra izay tsy ho hita intsony any Oregon raha tsy amin'ny 2046.

Mitranga ny fanakona-masoandro rehefa mifanelanelana ny Tany sy ny masoandro ny tsinam-bolana, ka manakana vetivety ny fijerintsika ny masoandro. Mitranga anefa ny fanakona-masoandro annular rehefa lavitra loatra ny volana ka tsy afaka manakana tanteraka ny masoandro, ka miteraka hazavana mampitolagaga manodidina ny sisiny.

Na dia tsy hanam-potoana hijerena ny koronan'ny masoandro aza ny mpijery, izay tena mahasarika ny fanakona-masoandro tanteraka, dia mety mbola hahita tranga iray antsoina hoe “vakana Baily” izy ireo. Mitranga izany rehefa miseho ho toy ny vakana ny tara-masoandro rehefa mamakivaky ny faritra mikitoantoana amin'ny volana. Ilaina ny solomaso fanakona-masoandro manokana mandritra ny hetsika manontolo mba hiarovana ny mason'ny mpijery.

Mba hanatrehana ny fanakona-masoandro ambony indrindra, ny tsirairay dia mila mametraka ny tenany ao anatin'ny tarika 90 kilaometatra mirefy 2017 kilaometatra mivelatra manomboka amin'ny morontsirak'i Oregon atsimo-afovoany, miampita faritra toa an'i Eugene, Roseburg, Crater Lake, ary ny Alvord Desert. Any ivelan'ity tarika ity, anisan'izany ny faritr'i Portland, dia hiaina fanakona-masoandro ampahany mitovy amin'ny fanakona-masoandro tanteraka tamin'ny taona XNUMX ny mpijery.

Hetsika maro samihafa no kasaina manerana ny fanjakana hankalazana ity hetsika selestialy ity. Ny Eclipse Fest 2023, heverina ho hetsika fanakona-masoandro lehibe indrindra any Oregon, dia hanasongadina mozika mivantana, hetsika ho an'ny fianakaviana, ary ny fijerena ny fanakona-masoandro. Hetsika iray hafa, Eclipse Into Nature, no hatao ao amin'ny Running Y Resort ao amin'ny Riandranon'i Klamath ary hanolotra fety kintana, famelabelarana, ary lanonana fiambenana ampahibemaso amin'ny andron'ny fanakona-masoandro.

Toerana hafa mampiantrano fety fiambenana dia ahitana ny Shore Acres State Park, fantatra amin'ny hakanton'ny morontsiraka mahavariana, ary ny Bullards Beach ao Bandon, izay mampanantena fety fiambenana “fetiben'ny hazavana”. Ny Farihin'i Crater sy ny Fort Rock ihany koa dia andrasana hisarika ny mpitsidika noho ny tontolo manodidina azy ireo.

Rehefa mitombo ny fientanentanana dia zava-dehibe ny manomana mialoha sy miaro tapakila na manao fandaharana ilaina mba hiantohana traikefa tsy hay hadinoina mandritra ity fanakona-masoandro tsy fahita firy ity.

