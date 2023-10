Nojerena ny fiantraikan'ny Stellar Dynamics amin'ny fahafahan'ny fonenan'ny Galactic

By

Ny fandinihana vao haingana momba ny fivoaran'ny vahindanitra dia nanazava ny maha-zava-dehibe ny fiheverana ny fihetsehan'ny kintana rehefa mikaroka ny fahafaha-monina galactic. Ao amin'ny maodely simulation N-body an'ny Milky Way, ny mpikaroka dia nandinika ny fivoaran'ny laika amin'ny orbitra kintana sy ny fiantraikany amin'ny fananana mifandraika amin'ny fipetrahana.

Ny simulation, izay maharitra 10 lavitrisa taona, dia manondro fa ny fifindran'ny radial amin'ny singa kintana dia tsy azo esorina, na dia amin'ny modely axisymmetric somary tsotra aza miaraka amin'ny haavon'ny hafanana dynamical. Vokatr'izany, ny fiparitahan'ny singa kintana mankany amin'ny sisin'ny vahindanitra dia manana anjara toerana amin'ny famenoana ireo faritra ireo amin'ny rafitra azo onenana.

Mahaliana fa ny tontolo iainana azo onenana dia tsy voafetra ho any amin'ny faritra ivelan'ny salan'ny galactic amin'ny Masoandro ihany. Mitranga tokoa ny fihaonana akaiky eo amin'ny kintana nefa tsy mampihena be ny mety ho azo onenana. Ny kintana mivadika avy amin'ny orbitra tsy boribory mankany amin'ny stable saika boribory dia matetika mifindra monina any ivelany ary mipetraka ao anatin'ny faritra midadasika amin'ny masoandro.

Ny fikarohana koa dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampifangaroana radial, indrindra any amin'ny faritra mirefy 3 ka hatramin'ny 12 kiloparsecs avy amin'ny foibe galactic. Ity fampifangaroana ity dia manjavozavo ny sisin-tany mahazatra amin'ny Faritra azo onenana Galactic, ilay faritra inoana fa manohana rafitra azo onenana. Ny isan'ny kintana tsy miovaova ao amin'ny manodidina ny Masoandro dia avy amin'io faritra mifangaro radiala io, ary ny ankamaroany dia avy any amin'ny faritra anatiny amin'ny vahindanitra.

Rehefa mandinika ny mety ho fonenan'ny rafi-masoandro ao anatin'ny tontolon'ny Voie lactée isika dia hita fa azo heverina ho mahazatra ny manodidina antsika. Ny rafi-masoandro dia nifindra monina nivoaka avy any amin'ny faritra anatiny ao amin'ny Disk, manankarena amin'ny metaly, ary amin'izao fotoana izao dia mitazona orbitra boribory. Noho izany, ny sisin-tanin'ny Galactic Habitable Zone dia tsy azo faritana mazava ho an'ny vanim-potoana manokana noho ny fifangaroana sy ny fifindran'ny singa kintana.

FAQ:

F: Inona ny faritry ny Galactic Habitable?

A: Ny faritry ny Galactic Habitable dia manondro ny faritra ao anatin'ny vahindanitra izay misy toe-javatra mety amin'ny fiposahan'ny fiainana sy ny fivelomana.

F: Inona no atao hoe radial mixing?

A: Ny fampifangaroana radial dia ny fomba fifindran'ny singa kintana, toy ny kintana, miditra na mivoaka avy amin'ny toerana voalohany ao anatin'ny vahindanitra.

F: Inona no fiantraikan'ny fihaonan'ny kintana akaiky eo amin'ny fipetrahana?

A: Ny fihaonan'ny kintana akaiky dia mety hisy fiantraikany amin'ny fipetrahana nefa tsy andrasana hanimba izany. Ireo fihaonana ireo dia mety hitranga eo amin'ny kintana mifanakaiky, saingy tsy voatery hanelingelina ny toe-piainana tsara.