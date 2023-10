Tafavoaka velona amin'ny fahafatesan'ny Masoandro: Ny anjaran'ny Planet V

By

Ny hanjo ny Planet V, vatana selestialy vinavina hita ao anatin'ny rafi-masoandrontsika, mandritra ny fahapotehan'ny masoandrontsika dia efa ela no lohahevitra nahaliana ny mpahay siansa sy ny sarambabem-bahoaka. Amin'ny maha-kintana filaharana lehibe amin'ny karazana G, ny masoandro dia manan-danja amin'ny fiasan'ny rafi-masoandro misy antsika, manome ny hafanana sy ny hazavana ilaina amin'ny fiainana eto an-tany ary misy fiantraikany amin'ny toe-javatra any amin'ny planeta hafa. Na izany aza, toy ny kintana rehetra, ny masoandro dia manana androm-piainana voafetra.

Ao anatin'ny dimy arivo tapitrisa taona eo ho eo, dia maminavina ny mpahay siansa fa handany ny solika hidrôzenina ao aminy ny masoandro ary hiitatra ho lasa goavambe mena, ary hirodana ho dwarf fotsy amin'ny farany. Ity dingana ity dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny rafi-masoandro, izay mety hitarika amin'ny faharavan'ny planeta.

Ny Planet V, ho an'ny tanjon'ity fifanakalozan-kevitra ity, dia misy ao anatin'ny faritra azo onenana, antsoina koa hoe faritra Goldilocks, ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika. Io faritra io dia manondro ny faritra manodidina ny kintana iray izay mety tsara amin'ny fisian'ny rano mikoriana eny ambonin'ny planeta, toe-javatra inoana fa ilaina amin'ny fiainana araka ny fantatsika.

Ny fahaveloman'ny Planet V manoloana ny fahapotehan'ny masoandro dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, ary ny tena zava-dehibe dia ny halaviran'ny masoandro. Rehefa mivelatra ho lasa goavam-be mena ny masoandro, dia vinavinaina handrakotra ny planeta anatiny, mety ho anisan'izany ny Tany. Raha toa ka any an-dafin'io fanitarana radial io no misy ny Planet V, dia mety handositra ny fandringanana izany.

Na izany aza, ny fialana amin'ny fanitarana voalohany dia tsy miantoka ny fahaveloman'ny Planet V amin'ny fotoana maharitra. Ny fiovan'ny masoandro ho dwarf fotsy dia hampihena be ny famirapiratany, ka hihena be ny mari-pana amin'ny planeta sisa rehetra. Raha tsy hoe manana loharanon'ny hafanana anatiny na atmosfera matevina sy mametaka hafanana ny Planet V, dia mety ho lasa tany efitra mivaingana tsy mahavelona.

Fanampin'izany, rehefa maty ny masoandro, dia mety hanaisotra ny atmosfera amin'ny planeta iray ny rivotry ny masoandro mahery vaika. Raha tsy misy soson-drivotra miaro, ny Planet V dia hiharan'ny taratra cosmic mampidi-doza ary hiatrika ny loza mety hitranga amin'ny daroka baomba asterôida sy kometa, izay mahatonga ny fahavelomana ho sarotra kokoa.

Ho fehin-kevitra, na dia azo atao aza ny Planet V hiaritra ny fifindran'ny masoandro ho lasa goavambe mena ary hirodana ho dwarf fotsy, ny toe-javatra eto amin'ny planeta aorian'ireo fisehoan-javatra ireo dia mety ho ratsy. Ny fahaveloman'ny zavamananaina rehetra ao amin'ny Planet V dia miankina amin'ny fahafahan'izy ireo mampifanaraka amin'ireo toe-javatra henjana ireo.

Ity famakafakana ity dia mifototra amin'ny fahatakarantsika ankehitriny ny evolisiona kintana sy ny siansa planeta. Ny fikarohana amin'ny ho avy sy ny fandrosoana ara-teknolojia dia mety hanome fomba fijery vaovao momba ny fahaveloman'ny planeta mihoatra ny androm-piainan'ny kintanany.

