Mety tsy hiharan'ny tselatra i Venus, soso-kevitra ny fikarohana vaovao

Nisy ekipa mpahay fizika habakabaka avy ao amin'ny CU Boulder nanao fikarohana izay manampy porofo amin'ny adihevitra mitohy momba ny fisian'ny tselatra ao Venus na tsia. Ny fikarohana nataon'ny mpikaroka dia manondro fa i Venus dia tsy mahita tselatra matetika, na farafaharatsiny tsy toy ny ninoana teo aloha.

Efa ho 40 taona izao no nisy adihevitra teo amin'ny fiarahamonina siantifika momba ny tselatra ao Venus. Ny fanadihadiana vao haingana dia mikendry ny handray anjara amin'ny famahana ity adihevitra ity amin'ny angona vaovao. Ny fanadihadiana dia nataon'i Harriet George sy ny ekipany avy amin'ny Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) ao amin'ny CU Boulder, ary ny valiny dia navoaka tao amin'ny diary Geophysical Research Letters.

Nitodika tany amin'ny Parker Solar Probe an'ny NASA ny mpikaroka, izay natao handalinana ny fizika momba ny corona sy ny rivotra avy amin'ny masoandro, mba hijery an'i Venus. Nandritra ny sidina akaiky an'i Venus tamin'ny Febroary 2021, ny sambon-danitra dia nahatsikaritra ny "onja misioka", ny fiposahan'ny angovo izay mifandray amin'ny tselatra ety an-tany. Na izany aza, ny angon-drakitra momba ny ekipa dia milaza fa ireo onja ao amin'ny Venus ireo dia mety avy amin'ny fikorontanan'ny sahan'andriamby malemy amin'ny planeta, fa tsy avy amin'ny tselatra.

Ireo fikarohana ireo dia mifanaraka amin'ny fanadihadiana teo aloha tamin'ny taona 2021, notarihan'i Marc Pulupa avy ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, Berkeley, izay tsy nahita ny onjam-peo nateraky ny tselatra tao Venus ihany koa.

Ny fikarohana dia manasongadina ny fahatakarana voafetra momba an'i Venus sy ny filàna fitaovana siantifika bebe kokoa hianarana ny planeta. Araka ny nomarihin'i David Malaspina, mpiara-manoratra ny fanadihadiana, dia tsy fahita firy ny fahafahana manao fikarohana toy izany momba an'i Venus.

Manampy amin'ny fahalalantsika momba an'i Venus ny fandinihana ary manampy amin'ny famoahana ireo zava-miafina momba an'ity planeta tsy azo idirana ity. Ny Parker Solar Probe dia hanohy hijery an'i Venus amin'ny iraka ataony, mety hanome fanazavana fanampiny momba ny adihevitra momba ny tselatra sy hanazava ny toe-javatra faran'izay henjana eto amin'ny planeta.

Sources:

- Taratasy fikarohana ara-jeografika (gazety)

– NASA/Johns Hopkins APL

- NASA/JPL