Ny fiantraika maharitra ateraky ny fihazana trozona ara-barotra amin'ny fahasamihafan'ny fototarazo ny trozona

Tsy vitan'ny hoe nampihena be ny isan'ny trozona ny varotra trozona tamin'ny taonjato faha-20, fa nisy fiantraikany maharitra koa teo amin'ny fahasamihafan'ny fototarazon'ireo trozona mbola velona ankehitriny, araka ny fanadihadiana nataon'ny Oregon State University. Nampitahain'ny mpikaroka ny ADN avy amin'ny taolan'ny trozona hita any amin'ny Nosy Géorgie Atsimo, akaikin'ny toeram-piantsonan'ny trozona, amin'ny ADN avy amin'ny mponina trozona ankehitriny. Ny fanadihadiana dia nahita porofo matanjaka momba ny fahaverezan'ny ADN amin'ny reny amin'ny trozona manga sy humpback, izay matetika mifandray amin'ny fahatsiarovana ara-kolontsaina toy ny toerana famahanana sy fiompiana izay nolovaina tamin'ny taranaka nifandimby.

Ny Nosy Georgia Atsimo, any amin'ny Ranomasimbe Atlantika atsimo, dia fonenan'ny tobin'ny trozona maromaro izay niasa nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato ka hatramin'ny taona 1960. Trozona maherin'ny 2 tapitrisa no maty tany amin'ny Ila Bolantany Atsimo nandritra io vanim-potoana io, ary 175,000 100 no maty tany akaikin'i Géorgie Atsimo. Mbola feno taolam-paty ny nosy, izay efa maherin’ny XNUMX taona ny sasany amin’izy ireny, ka manaporofo ny halehiben’ny famonoana.

Raha nanomboka niverina indray ny isan'ny trozona any amin'ny Atlantika Atsimo hatramin'ny natsahatra ny fanararaotana ara-barotra, dia mbola ambany ihany ny fahitana trozona manodidina an'i Georgia Atsimo. Midika izany fa mety ho lany tamingana na lany tamingana ny mponina eo an-toerana. Ny tsy fisian'ny trozona ao amin'ny toeram-pisakafoanana mandritra ny 60 taona dia manondro ny fahaverezan'ny fahatsiarovana ara-kolontsaina. Na izany aza, hita ankehitriny fa mahita indray io toeram-ponenana io ny trozona ary miverina any an-toerana.

Ny fandinihana dia nanadihady ADN avy amin'ny taolan'ny trozona humpback, manga ary vombony hita any amin'ny Nosy Georgia Atsimo. Na dia mbola betsaka aza ny fahasamihafana ara-pananahana eo amin'ny trozona, dia misy famantarana ny fahaverezan'ny ADN amin'ny reny amin'ny mponina manga sy humpback. Zava-dehibe ny mitahiry vaovao momba ny fototarazo avy amin'ireo trozona ireo mba hisorohana ny fahaverezan'ny taranjam-pianakaviana rehefa mihantitra sy maty ireo trozona sisa.

Ity fikarohana ity dia manome fanazavana momba ny tantaran'ny fototarazo amin'ny isan'ny trozona ary manasongadina ny filana ny fahazoana ny fiantraikan'ny hetsika fanaratsiana trozona taloha. Izy io koa dia miteraka ahiahy momba ny mety ho fahasimban'ny ADN ao amin'ny taolan'ny trozona noho ny fiakaran'ny mari-pana vokatry ny fiovan'ny toetr'andro. Zava-dehibe amin'ny fikarohana sy ny ezaka fiarovana amin'ny ho avy ny fitehirizana io tantara fototarazo io mandritra ny fotoana tsy voafetra.

Loharano: Oregon State University [Tsy misy URL nomena]