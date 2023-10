Nova hita tao amin'ny Messier 31

By

Famintinana: Nisy nova azo inoana hita tao amin'ny Messier 31, antsoina koa hoe vahindanitra Andromeda. Ity fahitana ity dia natao nandritra ny fanadihadiana mitohy an'i Messier 31 sy Messier 33 nataon'ny ekipa tao amin'ny Tetikasa Teleskaopy Virtual. Ny nova dia hita voalohany tamin'ny 1 Oktobra 2023, tamin'ny fampiasana sary nalaina tamin'ny astrograph 250mm-f/4.5. Nanamafy ny fisian’ny loharanom-baovao ny fandinihana fanarahan-dia ary hita fa mamiratra kely noho ny tamin’ny fotoana nahitana azy. Ilaina izao ny spectroscopy mba hamaritana mazava tsara ny toetoetran'io zavatra mandalo io.

Ny fahitana ny mety ho nova ao amin'ny Messier 31 dia natao rehefa nampitahain'ny ekipa tao amin'ny Tetikasa Teleskaopy virtoaly tamin'ny sary voatahiry tamin'ny sary nalaina herinandro vitsivitsy talohan'izay. Ny laharam-pehintaniny ary ny laharan-jarahasiny dia : 00 40 29.67 ary Decl . : +40 51 41.4 . Tombanana ho R=17.9 ny habeny.

Mba hanamarinana raha zavatra fantatra io, dia nikaroka ireo katalaogy isan-karazany ny ekipa saingy tsy nahita loharano tamin'io toerana io. Izany no nahatonga azy ireo hanasokajy ny mihelina ho nova azo inoana ao amin'ny M31 ary mitatitra izany any amin'ny Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT).

Nisy ihany koa ny fandinihana ny ampitso alina, izay nanamarina ny fisian’ny loharano ary nampiseho fa somary nazava kokoa noho ny hita tany am-boalohany. Sarin'ny fanapahan-kevitra ambony kokoa nalaina niaraka tamin'ny vondrona robotika C14 dia nanasaraka mazava tsara ny mihelina amin'ny kintana akaiky. Sarimihetsika mampitaha ny sary tamin'ny 2 Oktobra sy ny iray tamin'ny 11 Septambra 2023 no nanasongadina ny fisehon'ilay zavatra mandalo.

Mba hamaritana ny toetoetran'io zavatra io dia ilaina ny spectroscopy. Ny ekipa dia mikasa ny hanohy ny fandinihana sy fandalinana ity loharano ity raha mbola hita maso.

Loharano: Virtual Telescope Project