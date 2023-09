Fandinihana ny Analogues Planetary: Varavarankely mankany amin'ny fiainana an-tany hafa

Nandritra ny tantara, dia nisy fanontaniana iray nahasarika ny sain’ny filozofa sy ny mpahay siansa: “Misy ve ny fiainana any an-toeran-kafa?” Nampitombo ny fahaliananay io fanontaniana io, ka nitarika fikarohana sy fikarohana lalina momba ny zavatra eny amin'ny lanitra. Na izany aza, voafetra amin'ny teritery ara-teknika sy ara-bola ny iraka an-habakabaka, ka sarotra ny manangona ny angona ilaina. Amin'ity fikatsahana ity, ny mpahay siansa dia nitodika tany amin'ny tany sy ny foto-kevitry ny analogue planeta.

Ny analogues planeta dia toerana eto an-tany izay maka tahaka ny toe-javatra faran'izay hita any amin'ny vatana selestialy hafa. Ireo toerana ireo, toy ny tany efitr'i Mars na ny atmosfera manempotra an'i Venus, dia manome fanazavana momba ny mety ho toeram-ponenan'ny fiainana. Ireo analogue ireo dia ahafahan'ny mpahay siansa mianatra tontolo mitovy amin'ny an'ny volana sy planeta lavitra.

Ohatra iray miavaka amin'ny analogue planeta ny Farihy Vostok any Antarctica. Any ambanin'ny ranomandry mirefy efatra kilometatra ny hatevin'io farihy ambany glasy io, mitovitovy amin'ny toe-javatra hita ao amin'ny volanan'i Jupiter, any Eoropa. Na dia tafasaraka amin'ny etỳ ambonin'ny tany aza nandritra ny an-tapitrisany taona, ny fanadihadiana dia nanambara ny fisian'ny microorganisms ao amin'ny ranomandry mandrakotra ny Farihy Vostok. Ireo extremophile ireo, izay afaka miaina ao anatin'ny toe-piainana henjana, dia milaza fa mety hisy ny fiainana any amin'ny tontolo izay heverina ho tsy azo raisina taloha.

Ny famotopotorana ireo analogue planeta dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny fahatakarantsika ny fipoiran'ny fiainana sy ny fandrindrana ny fiainana fa manampy amin'ny fanaovana simulation sy fiomanana amin'ny iraka habakabaka ho avy. Amin'ny alàlan'ny fitsapana ny teknolojia sy ny teknika amin'ny tontolo faran'izay haingana eto an-tany, ny mpahay siansa dia afaka manatsara ny fomba fiasany sy ny fitaovany amin'ny iraka mankany amin'ny planeta hafa. Io fomba fiasa io dia nampiasain'ireo mpikaroka taloha, toy ireo mpanamory sambon-danitra Apollo izay niofana tamin'ny tontolo samihafa sy sarotra eto an-tany talohan'ny nidirany tany amin'ny habakabaka.

Na dia manome fanazavana sarobidy aza ny analogues planeta, ny mpahay siansa dia tsy maintsy mitandrina sy tsy manao fanatsoahan-kevitra maimaika. Ireo analogue ireo dia tsy afaka mamerina tanteraka ny toe-javatra marina hita amin'ny zavatra any an-danitra lavitra. Na izany aza, manome toerana fanombohana tsara sy torolalana ho an'ny iraka ho avy izy ireo. Raha mbola mitohy ny fikarohana momba ny sehatra toy ny astrochemistry sy ny astrobiology, dia mety hanatona akaiky kokoa ny valin'ny fanontaniana tranainy momba ny fisian'ny fiainana any an-dafin'ny planetantsika isika.

