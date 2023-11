Fahitana Vaovao: Sarintanin'ny ranomandry ambanin'ny tany amin'ny Marsa dia mampiseho loharano mety ho an'ny mpikaroka ho avy

By

Navoakan'ny mpahay siansa ny sarintany farany mampiseho ny fizarana rano ambanin'ny tany amin'ny Mars, manokatra fahafahana vaovao ho an'ny iraka ho avy any amin'ny Planeta Mena. Ny tetikasa Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), vatsian'ny NASA, dia nampiasa angona nangonina avy amin'ny iraka isan-karazany mba hamantarana ireo faritra mety handevenana ranomandry any ambanin'ny tany.

Tsy toy ny famerimberenan'ny sari-tany teo aloha, ny famoahana farany dia ny antsipiriany indrindra hatramin'izao. Izany dia noho ny fampiasana fakan-tsary avo lenta kokoa amin'ny Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), izay nanodidina an'i Mars hatramin'ny 2006. Ny angona avy amin'ny Context Camera sy ny High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) dia nanome ny mpahay siansa fomba fijery feno momba ny sisintanin'ny ranomandry, ao anatin'izany ny fahitana ny fisian'ny ranomandry manan-danja ao amin'ny crater lehibe misy fiatraikany.

Ny ranomandry vaovao dia hita any amin'ny faritra afovoan'i Mars, ka mahatonga azy ho faritra mety tsara ho an'ny iraka mpanamory sambon-danitra ho avy. Ny fisian'ny ranomandry be dia be, miaraka amin'ny atmosfera matevina kokoa, dia manome toerana tsara hipetrahana. Ny mpanamory sambon-danitra dia hahazo tombony amin'ny fandaniana angovo kely indrindra mba hihazonana hafanana, ahafahan'ny loharanon-karena bebe kokoa ho an'ny asa hafa ilaina.

Ny rano eo ambonin'ny tany amin'ny Mars dia ho lasa etona haingana noho ny atmosfera manify ny planeta. Noho izany, ny ranomandry ambanin'ny tany dia toy ny loharanon-karena tena ilaina azo alaina amin'ny alàlan'ny fandavahana ny ranomandry. Ity ranomandry ity dia azo ampiasaina ho rano fisotro na ovaina ho solika balafomanga, izay mampihena be ny habetsaky ny fitaovana ilaina entina avy any an-tany.

Ho fanampin'ny fampiasany azo ampiharina, ny fahatakarana ny fizarana ny ranomandry ambanin'ny tany dia afaka manome fanazavana sarobidy momba ny tantaran'ny toetr'andro ao Mars. Hitan'ny mpahay siansa ny fiovaovan'ny habetsahan'ny ranomandry any amin'ny faritra samihafa, ka nahatonga vinavina vaovao momba ny antony fototra.

Miaraka amin'ny fampahafantarana ireo sarintany amin'ny antsipiriany ireo, manana loharano sarobidy hanohanana ny fikarohana sy ny fanjanahantany amin'ny hoavy izao ny mpahay siansa sy ny drafitry ny iraka.

FAQ

1. Nahoana no zava-dehibe amin'ny asa fitoriana any Mars?

Tena zava-dehibe ny ranomandry ambanin'ny tany amin'ny Mars satria ny rano mikoriana rehetra eny ambonin'ny tany dia ho etona avy hatrany noho ny atmosfera manify ny planeta. Ny ranomandry, miafina ao ambanin'ny tany, dia azo trandrahana sy alaina amin'ny tanjona isan-karazany, toy ny rano fisotro sy ny famokarana solika balafomanga.

2. Inona no tombony azo amin'ny fandefasana iraka any amin'ny faritra afovoan'i Mars?

Ny mid-latitudes an'i Mars dia manome tombony maro ho an'ny iraka midina. Ny faritra dia manome atmosfera matevina kokoa, manampy ny sambon-danitra amin'ny fihemorana mandritra ny fidinana. Fanampin'izany, mamely fifandanjana akaiky amin'ny ranomandry milevina sy toetr'andro mafana kokoa izy io, mampihena ny angovo ilaina mba hampafana ny mpanamory sambon-danitra sy ny fitaovana.

3. Ahoana no ahafahan'ny ranomandry ambanin'ny tany mandray anjara amin'ny fanjanahantany an'i Mars?

Ny fahitana ny ranomandry ambanin'ny tany dia manome loharano sarobidy ho an'ireo mpikaroka amin'ny hoavy sy ireo mety ho mpanjanaka an'i Mars. Ny ranomandry nalaina dia azo avadika ho rano fisotro sy solika balafomanga, mampihena be ny habetsaky ny kojakoja ilaina entina avy any an-tany.

4. Inona no ambaran’ny fitsinjarana ny ranomandry ambanin’ny tany amintsika momba ny toetrandron’i Mars?

Ny fiovaovan'ny habetsahan'ny ranomandry ambanin'ny tany manerana ny faritra samihafa amin'ny Mars dia afaka manampy ny mpahay siansa hamaha ny tantaran'ny toetr'andro. Amin'ny fandalinana ireo fiovaovana ireo, ny mpikaroka dia afaka mamorona vinavina vaovao hanazavana ny fahasamihafana sy hahazoany fanazavana momba ny fiovan'ny toetr'andro taloha teo amin'ny planeta.