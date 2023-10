Ny porofo lalina indrindra momba ny fandotoana ny haran-dranomasina hita any amin'ny Ranomasimbe Indianina

Ny mpahay siansa dia nanao fikarohana lehibe tany amin'ny Ranomasimbe Indianina, nahitana ny porofo lalina indrindra momba ny fandotoana ny haran-dranomasina izay voarakitra hatramin'izay. Ity porofo ity, hita any amin'ny halalin'ny 90 metatra mahery, dia manan-danja satria mampiseho ny hamafin'ny fahasimbana ateraky ny haran-dranomasina, izay tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny tontolo iainana an-dranomasina.

Navoaka tao amin'ny Nature Communications, fanadihadiana nataon'ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Plymouth dia nahita fa ny faritra misy haran-dranomasina any amin'ny 90 metatra ambanin'ny ranomasimbe Indianina dia niharan'ny fandotoana be dia be, ka hatramin'ny 80 isan-jaton'ny haran-dranomasina voakasika any amin'ny faritra sasany. . Io fahasimbana io dia azo lazaina amin'ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina 30 isan-jato ao amin'ny ranomasimbe Indianina.

Ireo zava-baovao mahagaga dia mifanohitra amin'ny finoana teo aloha fa ny haran-dranomasina lalina dia mahazaka kokoa ny fiakaran'ny ranomasina. Naneho ny fahagagany ny Dr. Phil Hosegood, lehiben’ny mpikaroka tamin’ilay fandinihana, tamin’ny filazana hoe: “Azo inoana fa atahorana noho ny fiovan’ny toetr’andro mitovy amin’izany ny haran-dranomasina amin’ny halalin’ny tany mitovitovy amin’izany.

Nampiasa robots ambanin'ny rano sy angon-drakitra momba ny oseanografika avy amin'ny zanabolana ireo mpikaroka nandritra ny fandalinany ny Oseana Indianina Afovoany. Nandritra ny fitsangantsanganana fikarohana tamin'ny Novambra 2019, dia nahita ireo famantarana voalohany amin'ny fandotoana ny haran-dranomasina any amin'ny haran-dranomasina lalina izy ireo amin'ny fampiasana fiara ambanin'ny rano mandeha lavitra misy fakantsary. Ny fanalefahana ny thermocline, sosona iray izay miova haingana ny mari-pana miaraka amin'ny halaliny, izay mifamatotra amin'ny lamin'ny toetr'andro mitovitovy amin'ny El Nino, izay vao mainka nihamafy noho ny krizin'ny toetrandro.

Raha toa ny faritra sasany amin'ny haran-dranomasina voakasika dia naneho famantarana ny fahasitranana teo anelanelan'ny 2020 sy 2022, ny mpahay siansa dia nanantitrantitra ny maha-maika ny fitomboan'ny ezaka fanaraha-maso any amin'ny ranomasina lalina. Ny haran-dranomasina mesophotic, izay noheverina ho fanonerana ny fahasimban'ny haran-dranomasina marivo, dia hita fa marefo ihany koa.

Tao anatin'ny folo taona lasa izay, ny ranomasimbe Indianina tropikaly dia niaina fiakarana lehibe amin'ny hafanan'ny ranomasina, miaraka amin'ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny ranomasina (SST) eo ho eo amin'ny 1 degre Celsius nanomboka tamin'ny 1951 ka hatramin'ny 2015, araka ny angon-drakitra avy amin'ny governemanta Indiana. Mitranga amin'ny tahan'ny 0.15 degre Celsius isan-taona io hafanana io.

Ity fikarohana ity dia manantitrantitra fa ilaina ny fandraisana andraikitra haingana mba hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiarovana ny haran-dranomasina manerantany. Tokony hampitomboina ny ezaka fanaraha-maso mba hahatakarana ny halehiben'ny fahasimbana sy hamolavola paikady mahomby amin'ny fiarovana ireo tontolo iainana marefo ireo.

Sources:

- Fifandraisana amin'ny natiora (Fianarana)

- Oniversiten'i Plymouth (Institut fikarohana)

- Data governemanta Indiana