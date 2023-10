Ny dihy saro-pady eo amin'ny rafi-pitatitra sy ny hery fiarovana: Hevitra avy amin'ny Neuro-Immune Axis

By

Na dia eo aza ny maha-zava-dehibe azy, ny rafi-pitatitra sy ny hery fiarovana dia manana fifandraisana saro-pady. Ity dihy be pitsiny eo amin'ireo rafitra roa ireo, fantatra amin'ny anarana hoe axe neuro-immune, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ireo dingana ara-batana isan-karazany ao amin'ny atidoha, ny hoditra ary ny trakta gastrointestinal. Ny fifandraisana misy eo amin'ny sela ao amin'ireo rafitra ireo dia nahaliana ny mpahay siansa toa an'i Isaac Chiu, immunobiologist ao amin'ny Harvard Medical School.

Ny fikarohana nataon'i Chiu dia nifantoka tamin'ny famoahana ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny sela T, ny microglia ary ny bakteria ao anatin'ny tontolon'ny neurodegeneration, ny areti-maso bakteria, ary ny otrikaretina mikraoba toy ny meningite, anthrax, ary colitis. Ny fikarohana nataony dia nanazava ny fomba fiasa vaovao amin'ny fanaintainana sy ny areti-maso, manambara ny andraikitry ny neurons, ny sela immune ary ny mikraoba amin'ireo dingana ireo.

Ny fanaintainana, izay fahaiza-manao fototra amin'ny vatana mahatsapa loza, dia mifandray akaiky amin'ny hery fiarovana. Ny neurons Nociceptor, izay tompon'andraikitra amin'ny fanelanelanana fanaintainana, dia mifandray amin'ny sela immune amin'ny alàlan'ny crosstalk bidirectional. Ny selan'ny immune dia mamokatra zavatra izay mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny nerveo, ka mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny fanaintainana. Ho setrin'izany, ny nociceptors dia mitahiry ny neuropeptides izay azon'ny sela immune ho tsapan'izy ireo, izay misy fiantraikany amin'ny fitondran-tenany.

Ny ekipa mpikaroka Chiu dia nifantoka tamin'ny neuropeptides toy ny calcitonin gene-related peptide (CGRP) sy ny fifandraisany amin'ny sela immune, indrindra fa ny macrophages, ny neutrophils, ny monocytes, ny sela T ary ny sela B. Hitan'ny ekipa fa ny fifandraisana misy eo amin'ireo neuropeptides ireo sy ireo mpikatroka sela immune dia mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana cytokine, ny polarization macrophage, ny fandraisana neutrophil ary ny valin'ny sela T. Ireo neuropeptides ireo dia mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fiarovana.

Ao anatin'ny tontolon'ny otrikaretina mikraoba, ny ekipan'i Chiu dia namoaka fomba fijery mahavariana momba ny fomba ahafahan'ny bakteria hijaly ny fibra fanaintainana. Ohatra, amin'ny meningite vokatry ny Streptococcus pneumoniae sy Streptococcus agalactiae, ireo otrikaretina ireo dia manetsika ny neurons nociceptor amin'ny alàlan'ny poizina iray antsoina hoe pneumolysin. Io fampahavitrihana io dia miteraka ny famokarana CGRP, izay manafoana ny famokarana cytokines miaro amin'ny alàlan'ny macrophages, mamela ny bakteria ho velona sy hanafika mora kokoa ny atidoha.

Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataon'izy ireo, Chiu sy ny ekipany dia afaka nanodikodina ny axe neuro-immune amin'ny biby modely mba hanamafisana ny fahaizan'ny hery fanefitra miady amin'ny otrikaretina bakteria toy ny meningite. Amin'ny alàlan'ny fikendrena ny fifaneraserana molekiola manokana sy ny fampiasana fomba fiasa in vivo sy in vitro, dia nahazo fahalalana momba ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny neurons, cellules immune ary mikraoba izy ireo.

Ity fikarohana ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny paikady fitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fikendrena ny lalan'ny fanaintainana, toy ny fanakanana ny CGRP, dia mety ho azo atao ny manatsara ny valin'ny hery fiarovana amin'ny aretina. Ny fahatakarana ny axe neuro-immune dia manokatra sehatra vaovao amin'ny fitsaboana aretina sy aretina isan-karazany.

