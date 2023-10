Modely amin'ny ranomasimbe isam-paritra entin'ny angona tena ilaina amin'ny fandrindrana, mampiseho fandalinana ny ranomasina mena

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampidirana ireo angon-drakitra isam-paritra amin'ny modelin'ny ranomasina ho an'ny drafitra marina sy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Nifantoka tamin'ny faritry ny Ranomasina Mena ny fandinihana ary namolavola ny fanamboarana ara-tantara marina voalohany amin'ny fiparitahan'ny Ranomasina Mena amin'ny alàlan'ny modely ranomasimbe avo lenta.

Ny maodelin'ny ranomasina eran-tany nentim-paharazana dia mampiasa rindran-damina manjavozavo ary tsy afaka manome famakafakana marina momba ny ranomasina faritra kely kokoa. Ity famerana ity dia misy fiantraikany ara-bola sy ara-tsiansa lehibe, satria ny indostria sy ny mpikaroka dia miantehitra amin'ny angon-drakitra manerantany izay tsy mahasarika ny toetra manokana amin'ny ranom-paritra.

Mba hamahana an'io olana io, ny mpikaroka ao amin'ny KAUST dia nampiditra ny angon-drakitra satelita sy in situ rehetra misy amin'ny ranomasina, mampiditra ny batymétrie nohatsaraina ary mampiasa tambajotra spatial avo lenta. Namboarin'izy ireo tsara ihany koa ny mari-pamantarana modely amin'ny ranomasina tamin'ny alalan'ny andrana mihetsiketsika. Ny vokatr'izany dia fomba fiasa mahomby amin'ny fikajiana izay nahatonga ny fisalasalana ary naneho mazava tsara ny fizika ny Ranomasina Mena.

Ny famakafakana indray ny Ranomasina Mena dia nampiseho toetra vaovao amin'ny fivezivezena ankehitriny, ny mari-pana, ny sira, ary ny fitondran-tenan'ny ranomasina izay tsy hita amin'ny maodely manerantany. Namoaka araka ny tokony ho izy ny tsy fetezana ara-potoana, ny fiovaovan'ny rano isan-taona, ary ny fironan'ny mari-pana sy ny haavon'ny ranomasina. Marihina fa nisy zotram-pitaterana telo sosona mamakivaky ny andilan-dranomasin'i Bab-al-Mandab tamin'ny fahavaratra, izay noheverina ho toy ny fitaterana roa sosona amin'ny maodely manerantany.

Ny voka-pikarohana amin'ity fanadihadiana ity dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny famokarana maodely isam-paritra sy angon-drakitra marina amin'ny fampiasana angon-drakitra eo an-toerana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny fampandrosoana goavana ao amin'ny faritry ny Ranomasina Mena. Ny fanadihadiana dia manasongadina ny lanjan'ny modely ranomasina entin'ny data amin'ny fanatsarana ny fahatakarantsika sy ny faminaniany ny lamina sy ny dinamika ara-toetr'andro.

Navoaka tao amin'ny Bulletin of the American Meteorological Society ny asan'ny ekipa mpikaroka.

famaritana:

- Fandinihana indray: Ny dingan'ny fampiasana maodely isa mba hamoronana angon-drakitra vaovao momba ny toetry ny toetr'andro taloha amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fandinihana rehetra misy amin'ny modely.

– Batymétrie : Fandrefesana ny halalin’ny rano any an-dranomasina, na ranomasina, na farihy.

- Fomba fanao amin'ny Ensemble: Fomba iray manambatra ny simulation modely maro mba hanomezana fanehoana matanjaka sy marina kokoa ny rafitra ianarana.

Sources:

– Sanikommu, S., et al. (2023). Ny fanaovana ny raharaha momba ny famakafakana indray ny ranomasimbe isam-paritra: Ohatra iray amin'ny Ranomasina Mena. Bulletin of the American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

- "Ny maodelin'ny ranomasina entin'ny angona tena ilaina amin'ny fandrindrana, dia mampiseho ny fandalinana ny Ranomasina Mena." Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Nohavaozina tamin'ny 2 Oktobra 2023.