Dark Photon fantatra ho Kandidà mety ho an'ny Dark Matter

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics sy ny University of Adelaide dia nanoro hevitra fa ny foton'ny maizina dia mety ho rohy tsy hita mba hahafantarana ny toetoetran'ny zavatra maizina. Ny foton'ny maizina dia singa vinavina izay mety ho tetezana eo amin'ny sehatra maizina amin'ny singa sy ny zavatra mahazatra.

Ny matin'ny maizina dia zavatra mistery izay misy fiantraikany amin'ny herin'ny maizina amin'ny zavatra ara-dalàna, ka mahatonga ny vahindanitra hihodina haingana kokoa noho ny nantenaina sy ny hazavana hiondrika manodidina ny zavatra goavana. Na dia maro aza ny kandidà ho an'ny zava-maizina, ny maodely manara-penitra momba ny fizika fizika dia tsy afaka nanome fanazavana feno.

Ny mpahay fizika Nicholas Hunt-Smith sy ny ekipany dia nandinika ny angona avy amin'ny andrana collider particle ary nahita fa ny fisian'ny fotona maizina dia nifanaraka kokoa tamin'ny vokatra voamarika raha oharina amin'ny modely mahazatra. Miaraka amin'ny haavon'ny fahatokisana amin'ny 6.5 sigma, dia tombanana ho eo amin'ny iray amin'ny iray lavitrisa ny mety hisian'ny fotona maizina tsy manazava ny fandinihana.

Ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny fizotry ny fiparitahan'ny inelastic lalina, izay fomba fiparitahan'ny poti-potaka taorian'ny fifandonana mahery vaika. Noraisin'izy ireo koa ny anomaly magnetika muon, izay mandrefy ny fivilian'ny fihetsiky ny muon amin'ny sahan'andriamby matanjaka amin'ny faminaniana modely mahazatra.

Amin'ny fampidirana ny mety hisian'ny foton'ny maizina, dia nitombo ny tian'izy ireo ho kandidà, ary nihena be ny anomaly magnetika muon. Ireo valim-pikarohana ireo dia manohana ny fiheverana fa ny foton'ny maizina dia mety ho porofo amin'ny fahitana singa iray.

Na dia ilaina aza ny fikarohana sy fanamafisana fanampiny, dia manantena ny ekipa fa hamporisika ireo mpikaroka hafa hijery ny fisian'ny sary maizina sy ny fiantraikan'izany amin'ny fahatakarana ny zavatra maizina.

Loharano: Journal of High Energy Physics.