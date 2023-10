Manao dingana mankany amin'ny iraka habakabaka mahazaka tena: Mampitombo ny sakafo eny amin'ny habakabaka

Ny NASA dia miasa tsy tapaka amin'ny famolavolana iraka mankany amin'ny volana sy Mars, fa ny fanamby iray atrehin'izy ireo dia ny fomba hanohanana ny mpiasan'ny mpiasa amin'ny sakafo mandritra ny fijanonany maharitra eny amin'ny habakabaka. Amin'izao fotoana izao, ny mpanamory sambon-danitra ao amin'ny International Space Station dia miantehitra amin'ny sakafo efa voaomana izay mila famatsiana tsy tapaka ary mety tsy hanome sakafo tsara indrindra. Mba hamahana ity olana ity, ny mpikaroka dia manadihady ny mety hisian'ny fambolena sakafo mandritra ny asa fitoriana.

Ny dingana voalohany amin'ity fikarohana ity dia ny mamantatra ireo zavamaniry mety hotsapaina. Tamin'ny taona 2015, nanangana tetikasa antsoina hoe "Growing Beyond Earth" ny NASA amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fairchild Botanical Garden any Miami. Ity fandaharan'asa ity dia ahitana kilasy siantifika an-jatony sy ambaratonga ambony manerana an'i Etazonia mamboly voa isan-karazany amin'ny toeram-ponenana mitovy amin'ny toetry ny tobin'ny habakabaka. Afindra any amin'ny efitrano iray ao amin'ny Kennedy Space Center an'ny NASA ny masomboly maniry ao amin'ireo efitrano fianarana ireo mba hanaovana fitiliana fanampiny. Raha mbola mitombo tsara ao anatin'io tontolo mikraoba io izy ireo, dia alefa any amin'ny tobin'ny habakabaka hanaovana tombana fanampiny.

Ho fanampin'ny fifantenana zava-maniry, ny NASA dia nanao fitiliana trano izay afaka mampiantrano zaridaina microgravity. Iray amin'izany ny rafitra famokarana legioma, antsoina koa hoe Veggie. Izy io dia efitrano tsotra sy ambany hery mahazaka zavamaniry enina. Ny voa dia ambolena amin'ny "ondana" lamba kely izay ikarakaran'ny mpiasan'ny mpiasa ary manondraka amin'ny tanana, mitovy amin'ny fikarakarana zaridaina eto an-tany. Ireo zaridaina eny amin'ny habakabaka ireo dia manampy ny mpikaroka hahatakatra ny fomba itomboan'ny zavamaniry sy ny fampifanarahana amin'ny toetry ny microgravity, ary ny fepetra tokony horaisina mba hiantohana ny fahasalamany sy ny vokatra.

Amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny teknolojia sy ny teknika hambolena sakafo eny amin'ny habakabaka, ny NASA dia mikendry ny hampihena ny fiankinan-doha amin'ny iraka famatsiana tsy tapaka ary hanome sakafo vaovao sy mahavelona ho an'ny mpanamory sambon-danitra mandritra ny fotoana maharitra. Ity fikarohana ity dia tsy mahasoa ny iraka ho avy any amin'ny volana sy Mars fa misy fiantraikany amin'ny fambolena maharitra eto an-tany ihany koa.

