The Untold Stories: Vehivavy Astronauts voalohany any Amerika

Sally Ride, vehivavy amerikanina voalohany teny amin'ny habakabaka, dia niatrika fanontaniana nanafintohina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety talohan'ny nanombohan'ny habakabaka Challenger tamin'ny 1983. Nanontany azy ny mpanao gazety iray ny fomba namaliany ara-pihetseham-po ny olana nandritra ny fiofanana. Ity tranga ity sy ny maro hafa dia nohazavaina tamin'ny antsipiriany tao amin'ny bokin'i Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." Nahazo aingam-panahy hanoratra ilay boky i Grush rehefa nanontany tena momba ireo vehivavy hafa niofana niaraka tamin'ny Ride tao amin'ny kilasy mpanamory sambon-danitra voalohany an'ny NASA. Te-hitantara ny tantaran'izy ireo izy, fa tsy ny an'i Ride ihany. Ny boky dia mandinika ny zavatra niainan'ny vehivavy nandritra ny sidina voalohany, ny fanamby natrehiny teo amin'ny asa, ary ny fanontaniana momba ny firaisana ara-nofo tsy maintsy novalian'izy ireo.

Ny iray amin'ireo fanambaran'ny boky dia tatitra manameloka tamin'ny fiandohan'ny taona 1970 izay nanakiana ny NASA noho ny tsy fahampian'ny fahasamihafana. Ny tatitra dia nilaza fa ny hany vavy nalefa eny amin'ny habakabaka dia hala sy gidro, nanasongadina ny filana fiovana. Nanao ezaka fandraisana mpiasa lehibe ny NASA tamin'ny farany, ary vehivavy maherin'ny 1,500 no nangataka ho lasa mpanamory sambon-danitra teo anelanelan'ny 1976 sy 1977. Ny fizotry ny fifantenana dia nametra ho vehivavy enina izay nantsoina hoe “The Six”.

Ireo vehivavy enina ireo, miaraka amin'ny lehilahy mpanamory sambon-danitra maro samy hafa fiaviana, dia nofidina hanomboka ny fiofanana tao amin'ny Johnson Space Center any Houston tamin'ny 1978. Ireo vehivavy tao amin'ny vondrona dia i Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, ary Rhea Seddon. Tsy nisy tamin'izy ireo no nampiofanina hanidina fiaramanidina, fa ny fanampiana ny anjara asan'ny "manam-pahaizana manokana momba ny misiona" dia nahafahan'ny mpahay siansa sy ny dokotera nanatevin-daharana ny fandaharan'asan'ny NASA.

Taona maro taty aoriana, mbola manaitra ny mpamaky ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ireo vehivavy ireo. Ny fanontaniana tamin'i Sally Ride tamin'ny 1983 momba ny fitomaniana mandritra ny fiofanana dia maneho ny fihetsika nanjaka tamin'izany fotoana izany. Ny bokin'i Grush dia manazava ny sakana natrehan'ireo vehivavy ireo sy ny fandrosoana vita amin'ny fampiroboroboana ny fahasamihafana eo amin'ny fitrandrahana habakabaka.

