Fikarohana an'i Neptune: Soso-kevitra vaovao ho an'ny iraka mankany amin'ny planeta ivelany indrindra

Efa ela ny mpahay siansa momba ny planeta no nahaliana an'i Neptune, ilay planeta ivelany indrindra amin'ny rafi-masoandro misy antsika, saingy noho ny halaviran-davitra be dia be, ny fandefasana sambon-danitra hiodina na hipetraka ao Neptune dia voaporofo ho fanamby lehibe. Na izany aza, nisy vondrona mpikaroka nanolotra hevitra vaovao mahery vaika ho an'ny iraka ho avy any Neptune izay ahitana ny fampiasana ny atmosfera manify an'i Triton, volana lehibe indrindra ao Neptune.

Tao amin'ny gazety iray vao haingana, ireo mpikaroka dia nanasongadina ny fahavitan'ny NASA's Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) tamin'ny 2022. Nanolo-kevitra ny hampiasa fitaovana mitovy amin'ny LOFTID izy ireo, antsoina hoe aeroshell, mba hampiadana ny sambon-danitra rehefa manatona. Triton. Na dia eo aza ny rivotry ny Triton manana latsaky ny 1/70,000 ny tsindrin'ny rivotra amin'ny atmosfera eto an-tany, hitan'ny mpikaroka fa mbola afaka manome fihenam-bidy ampy ahafahan'ny sambon-danitra miditra amin'ny orbitra voasambotra manodidina an'i Neptune.

Mba hahatongavana amin'izany, dia mila midina hatrany amin'ny 6 kilaometatra eo ambonin'ny tampon'ny Triton ny mpiodina. Tsy toy ny hevitra iraka hafa, ny tsy fahampian'ny tandavan-tendrombohitra lehibe an'i Triton dia mampihena ny mety hisian'ny fifandonan'ny loza. Ny mpikaroka dia manombatombana fa amin'ny fampiasana ny teknika aeroshell, ny iraka mankany Neptune dia mety ho vita ao anatin'ny 10 taona, fohy kokoa noho ny foto-kevitry ny iraka ankehitriny.

Fanampin'izany, ity iraka atolotra ity dia hanome fahafahana handalina ny Triton, izay heverina ho iray amin'ireo zavatra miavaka indrindra amin'ny rafi-masoandro. Heverina ho zavatra Kuiper Belt voasambotra, ny fijerena akaiky an'i Triton avy any amin'ny kilometatra vitsivitsy eo ambonin'ny tany dia hanome fahalalana siantifika sarobidy.

Na dia miteraka fanamby maro aza ny iraka miverina any Neptune noho ny halaviran-davitra, ity tolo-kevitra manavao ity dia manome vahaolana mampanantena. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rivotry ny Triton, ny mpahay siansa dia afaka mandresy ny sasany amin'ireo sakana tafiditra amin'ny fanatratrarana sy ny fihodinan'ny planeta mistery. Ilaina ny fikarohana fanampiny sy ny fandrosoana ara-teknolojia mba hamadihana io tolo-kevitra io ho zava-misy.

famaritana:

1. LOFTID - Fitsapana sidina amin'ny orbite ambany-tany amin'ny déceleratore inflatable, fandaharan'asan'ny NASA natao hamolavola ampinga azo amboarina mba hiarovana ny sambon-danitra mandritra ny fidinan'ny atmosfera.

2. Aeroshell - Akorandriaka na ampinga fiarovana ampiasaina mandritra ny fidirana amin'ny atmosfera mba hampihenana ny hafainganam-pandehan'ny sambon-danitra sy hiarovana azy amin'ny hafanana tafahoatra.

3. Fehin-kibo Kuiper - Faritra iray ao amin'ny rafi-masoandro any an-dafin'i Neptune, misy vatana mangatsiaka be dia be ary heverina ho sisa tavela amin'ny rafi-masoandro voalohany.

Loharano: Tsy manome URL manokana ny lahatsoratra loharano.