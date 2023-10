Hita ny fipoahana radio haingana indrindra sy lavitra indrindra, nanosika ny fetran'ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao

By

Tamin'ny fikarohana vao haingana, ny mpahay siansa avy amin'ny Macquarie University sy Swinburne University of Technology dia nahita ny fipoahana radio haingana indrindra sy lavitra indrindra (FRB) hita hatramin'izay. Navoaka tao amin'ny diary Science, ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny FRBs dia manome fomba hianarana ny raharaha intergalactic ary manitatra ny fahalalantsika an'izao rehetra izao.

Ny fipoahana radio, voatondro ho FRB 20220610A, dia nosamborin'ny teleskaopy onjam-peo ASKAP tamin'ny 10 Jona 2022. Ny fipoahana dia avy amin'ny hetsika cosmic izay namoaka angovo tsy mampino tao anatin'ny segondra vitsy, mitovy amin'ny totalin'ny famoahana ny Masoandro. mihoatra ny 30 taona.

Tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny lovia ASKAP, ireo mpikaroka dia afaka nanondro ny toerana marina nipoahan'ny radio. Avy eo izy ireo dia nampiasa ny ESO Very Large Telescope (VLT) any Chile mba hikaroka ny vahindanitra loharano, izay hita fa efa antitra sy lavitra kokoa noho ny FRB hafa hita teo aloha.

Ity fikarohana ity dia manohana ireo teoria misy momba ny niandohan'ny FRB, satria ny fipoahana dia avy amin'ny fitambaran'ny vahindanitra mitambatra. Izy io koa dia manasongadina ny fetran'ny teknolojia teleskaopy amin'izao fotoana izao, satria tsy afaka mijery sy mahita FRBs ao anatin'ny valo lavitrisa taona eo ho eo fotsiny isika.

Ny fandinihana koa dia manamafy ny fifandraisan'i Macquart, natolotry ny astronoma Aostraliana Jean-Pierre 'J-P' Macquart tamin'ny voalohany, izay milaza fa ny fiparitahan'ny onjam-peo haingana kokoa dia ny entona miparitaka eny anelanelan'ny vahindanitra. Marina izany fifandraisana izany na dia ho an'ny FRB mihoatra ny antsasaky ny Universe fantatra aza.

Hatramin'izao, manodidina ny 50 ireo FRB no hita tsara, ary efa ho ny antsasany no fantatra fa mampiasa ASKAP. Mino ny mpikaroka fa misy ny mety hahitana an'arivony amin'ireo zava-mitranga cosmic ireo, anisan'izany ireo any amin'ny toerana lavitra kokoa.

Na dia mbola tsy fantatra aza ny tena antony mahatonga ny FRB, ity fanadihadiana ity dia manamafy fa ireo fipoahana ireo dia tranga mahazatra ao amin'ny cosmos. Manome fampahalalana sarobidy izy ireo mba hamantarana ny raharaha eo amin'ny vahindanitra sy hanatsara ny fahatakarantsika ny firafitry ny Universe.

ASKAP amin'izao fotoana izao dia ny teleskaopy onjam-peo lehibe indrindra amin'ny fitadiavana sy fitadiavana ny FRBs. Ny teleskaopy iraisam-pirenena SKA ho avy, izay eo an-dalam-panamboarana any Aostralia Andrefana sy Afrika Atsimo, dia antenaina hihoatra ny fahaizan'ny ASKAP, ahafahan'ny astronoma hamantatra ireo FRB taloha sy lavitra kokoa.

Amin'ny ankapobeny, io zava-baovao io dia manosika ny fetran'ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao ary manamafy ny maha-zava-dehibe ny fipoahan'ny onjam-peo haingana amin'ny famoahana ny misterin'ny cosmos.

Loharano: Siansa, Oniversite Macquarie, ESO/M. Kornmesser