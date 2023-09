Ny sela olombelona dia manaraka ny lamina misy habe sy isa

By

Tao amin'ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences, ireo mpikaroka avy ao amin'ny McGill University dia nahita lamina mahavariana ao amin'ny selan'olombelona izay toa manaraka ny asymmetrika matematika tsy miovaova manerana ny vatana manontolo. Ny fanadihadiana dia mampiseho fifandraisana mivadika eo amin'ny haben'ny sela sy ny isa, izay manolo-kevitra ny fifampiraharahana eo amin'ireo fari-piainana ireo.

Ny haben'ny sela sy ny isa dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitomboana sy ny fiasan'ny vatan'olombelona. Na izany aza, hatramin'izao, tsy mbola nisy fanadihadiana feno nandinika ny fifandraisana misy eo amin'ireo lafin-javatra ireo amin'ny vatan'olombelona manontolo. Mba hamenoana io banga io, nanangona angona avy amin'ny loharanom-baovao maherin'ny 1,500 ny ekipa mpikaroka mba hamoronana angon-drakitra amin'ny antsipiriany momba ny haben'ny sela sy ny isa amin'ireo karazana sela lehibe.

Ny vokatry ny fanadihadiana dia mampiseho fa rehefa mitombo ny haben'ny sela dia mihena ny isan'ny sela, ary ny mifamadika amin'izany. Midika izany fa ny sela ao anatin'ny kilasin'ny habe iray dia mandray anjara mitovy amin'ny biomass selan'ny vatana manontolo. Ny fifandraisana misy eo amin'ny haben'ny sela sy ny isan'ny sela dia mihatra amin'ny karazana sela isan-karazany sy ny haben'ny kilasy, izay manondro modely tsy miovaova amin'ny homeostasis.

Tombanan'ny mpikaroka fa misy sela 36 tapitrisa tapitrisa eo ho eo ao amin'ny vatany ny lehilahy, raha misy sela 28 tapitrisa tapitrisa eo ho eo ny vehivavy, ary misy sela 17 tapitrisa tapitrisa eo ho eo ny zaza folo taona. Ny fizarana ny biomass sela dia anjakan'ny sela hozatra sy tavy, raha misy fiantraikany lehibe amin'ny isan'ny sela ny sela mena, ny platelets ary ny sela fotsy.

Mahaliana fa ny karazana sela tsirairay dia mitazona ny haben'ny toetra mampiavaka azy izay mijanona ho mitovy mandritra ny fivoaran'ny olona iray. Ity lamina ity dia mifanaraka amin'ny karazam-biby mampinono, manolotra fitsipika fototra momba ny biolojia sela.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana ity dia manazava ny fifandraisana be pitsiny eo amin'ny haben'ny sela sy ny isa ao amin'ny vatan'olombelona. Ny fikarohana dia manome fomba fijery sarobidy momba ny fivoarana sy ny fiasan'ny sela, manokatra lalana vaovao ho an'ny fikarohana bebe kokoa amin'ny sehatry ny biolojia.

