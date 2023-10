Fandotoana haran-dranomasina lalina any amin'ny ranomasimbe Indianina: fampitandremana mafy momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro

By

Ny mpahay siansa dia nahita zava-baovao mampatahotra momba ny fandotoana haran-dranomasina lalina any amin'ny Ranomasimbe Indianina, manohitra ny finoana teo aloha momba ny faharetan'ny haran-dranomasina ary manasongadina ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ity fikatsahana ifotony ity dia manambara ny porofo lalina indrindra amin'ny fandotoana ny haran-dranomasina, miaraka amin'ny fahasimbana nitranga mihoatra ny 90 metatra (300 metatra) ambanin'ny ranomasina.

Ny fahasimban'ny haran-dranomasina, voalaza fa niakatra 30% ny hafanan'ny ranomasina vokatry ny dipole ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, dia nisy fiantraikany hatrany amin'ny 80%-n'ny vatohara any amin'ny faritra sasany amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Teo aloha dia noheverina fa mahazaka ny fiakaran’ny ranomasina ireo lalina ireo. Na izany aza, ity fahitana ity dia fampitandremana mafy momba ny loza ateraky ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina sy ny fahasimbana miafina aterak'ny tontolo voajanahary vokatry ny fiovan'ny toetr'andro.

Ireo mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Plymouth, izay namoaka ny fianarany tao amin'ny Nature Communications, dia nampiasa fakantsary anaty rano mba handefasana sary mivantana amin'ny sambo fikarohana. Ireo sary ireo dia nanome ny fijery voalohany momba ny haran-dranomasina izay efa voafotsy. Mahavariana fa na dia niharan'ny fandotoana aza ny haran-dranomasina lalina, dia tsy nahitana soritra loza ny haran-dranomasina.

Ny ekipa mpikaroka avy amin'ny Oniversiten'i Plymouth dia nandalina lalina ny Oseana Indianina Afovoany nandritra ny folo taona mahery, tamin'ny fampiasana fomba isan-karazany hanaraha-maso sy hahatakatra ny ranomasina sy ny fiainana miavaka ao amin'ny faritra. Ny porofo voalohany momba ny fahasimban'ny haran-dranomasina dia hita nandritra ny fitsangantsanganana fikarohana tamin'ny Novambra 2019, izay nampiasana fiara ambanin'ny rano mandeha lavitra misy fakantsary.

Ny famakafakana fanampiny momba ny angon-drakitra voaangona nandritra ny fitsangatsanganana fikarohana sy ny fanaraha-maso amin'ny zanabolana momba ny toetry ny ranomasina sy ny mari-pana dia nanambara fa na dia zara raha niova aza ny maripanan'ny ety ambonin'ny tany, dia nitombo be ny maripana ambanin'ny tany. Io fihanaky ny thermocline io, vokatry ny fitovian'ny El Nino any amin'ny faritra, no tena fototry ny fanafoanana ny haran-dranomasina.

Ny fiantraikan'ity fikarohana ity dia lehibe. Izy io dia mampiseho ny faharefoan'ny ekôsistema haran-dranomasina mesophotic amin'ny fihenjanana mafana ary manome porofo vaovao momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny ranomasina. Ny fitomboan'ny fandotoana ny haran-dranomasina mesophotic dia hitarika amin'ny fahafatesan'ny haran-dranomasina, ny fahaverezan'ny zavamananaina ary ny fihenan'ny tolotra ara-tontolo iainana manan-danja omen'ireo vatohara ireo.

Na dia hita soritra amin'ny fahasitranana aza ny ampahany amin'ny haran-dranomasina voakasika, dia zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fanambanin'ny ranomasina any amin'ny ranomasina lalina. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny haran-dranomasina marivo ihany koa dia misedra fahasimbana matetika sy mahery vaika, ary mampametra-panontaniana ankehitriny ny fiheverana fa ny vato harana mesophotic dia manonitra izany. Miaraka amin'ny haran-dranomasina lalina izay mbola tsy voadinika, dia azo inoana fa tsy voamarika manerana ny planeta ny fisehoan-javatra fanafoanana mitovy amin'izany.

Ny ranomasimbe amin'ny faritra dia misy fiantraikany amin'ny tsingerina voajanahary izay ampitomboin'ny fiovan'ny toetr'andro. Miteraka fiantraika mahery vaika any amin'ny Ranomasimbe Indianina Afovoany ny fiantraikan'ny El Nino sy ny Dipole Indian Ocean. Ny fiatrehana ireo fanamby ireo sy ny fampitomboana ny fahatakarantsika ny ekôsistema haran-dranomasina lalina dia tena ilaina amin'ny fanalefahana ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny tontolontsika.

