Ny Fir Shinoa dia manana taham-pandrefesana karbônina avo indrindra amin'ny vanim-potoana antonony, hoy ny fandinihana

Nasehon'ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka avy ao amin'ny Zaridaina Botanika Atsimon'i Shina fa ny fir sinoa, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Cunninghamia lanceolata, no manana taham-pandrefesana karbona avo indrindra mandritra ny taonany. Zava-dehibe io fahitana io satria be mpampiasa amin'ny programa fambolen-kazo any amin'ny faritra atsimon'i Shina ny fir sinoa, ary ny fahatakarana ny fahaizany misintona karbaona dia afaka manampy amin'ny ezaka fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro.

Nifantoka tamin'ny toeram-pambolena ala ao amin'ny Faritanin'i Guangdong ny fanadihadiana, fanangonana angon-drakitra momba ny fitehirizana karbônina sy ny fahafahan'ny sioka sinoa amin'ny taona samihafa. Ny mpikaroka dia nandinika ny tahiry karbaona amin'ny singa isan-karazany toy ny hazo, ambanin'ny tany, zavamaniry, fako, tany, ary ny tontolo iainana manontolo.

Hita tamin'ny vokatra fa nitombo be ny tahirin'ny karbônina tamin'ny taonan'ny ala, ka nitombo avo telo heny ny fitambaran'ny tahirin'ny karbaona momba ny tontolo iainana raha 129.11 megagrama isaky ny hektara amin'ny dimy taona ka hatramin'ny 348.43 amin'ny faha-60 taonany. Ny taham-pitrandrahana karbônina amin'ny sifotra sinoa dia nampiseho fisondrotana ankapobeny tamin'ny vanim-potoana roa voalohany, nitombo tamin'ny 15-20 taona, ary avy eo nihena tamin'ny vanim-potoanan'ny taona manaraka.

Nanatsoaka hevitra ny fanadihadiana fa miankina amin'ny taonany ny tahan'ny fiparitahan'ny karbônina amin'ny fir sinoa, ary ny tahan'ny avo indrindra dia mitranga mandritra ny taona antonony 15 ka hatramin'ny 20 taona. Liu Juxiu, mpitarika mpikaroka, dia mino fa mety ho sarobidy amin'ny hetsika fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro nasionaly sy ny fandaharan'asa fambolen-kazo ireo vokatra ireo.

Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny diary Science of The Total Environment, dia manazava ny mety hisian'ny fitrandrahana karbônina amin'ny fir sinoa ary manasongadina ny anjara asany amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro. Manome fomba fijery mahasoa ho an'ireo mpanao politika sy fikambanana mandray anjara amin'ny ezaka fambolen-kazo izy io, ary manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fiheverana ny taonan'ny hazo amin'ny fampitomboana ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana karbônina.

