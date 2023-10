Iraka Lunar manaraka an'i Shina hitondra entana avy any Pakistan

Ny iraka manaraka an'i Shina amin'ny volana, ny Chang'e-6, kasaina hatao amin'ny 2024, dia hampiditra entana avy any Pakistan ho ampahany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny habakabaka. Ny tanjon'ny iraka dia ny hamerina ny santionany avy any amin'ny faritra lavitra ny volana, izay tsy mbola nozahan'ny olombelona. Ny ilany lavitra amin'ny volana dia misy ny Basin Aitken, endriky ny volana manan-danja misy lanja ara-tsiansa. Ny iraka dia mikendry ny hipetraka ao amin'ny South Pole-Aitken Basin ary hanangona santionany avy amin'ny faritra sy taona samihafa.

Mba hampiroboroboana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, ny iraka Chang'e-6 dia hitondra entana sy tetikasa zanabolana avy amin'ny firenena sy faritra samihafa. Anisan'izany ny fitaovana fitiliana radon DORN any Frantsa, ny mpitsikilo ion ratsy an'ny Masoivoho Eoropeana, ny laser retroreflector an'i Italia, ary ny CubeSat Pakistan. Ny CubeSat dia zanabolana kely avy any Pakistan, izay mampiseho ny fandraisan'anjaran'ny firenena amin'ny fitrandrahana habakabaka.

Naneho ny fahalianany ihany koa i Pakistana amin'ny fidirana amin'ny tobin'ny habakabaka ao Tiangong ao Shina sy ny toerana misy azy any amin'ny Tendrontany Atsimo. Tany am-piandohan'ity taona ity, nandefa masomboly tany amin'ny toby habakabaka Shinoa i Pakistan mba hanaovana fikarohana.

Ny ilany lavitra amin'ny volana, fantatra ihany koa amin'ny hoe "lafin'ny maizin'ny Volana", dia ilay ilany mitodika lavitra ny Tany ary mbola tsy voazaha. Mba hahafahan'ny fifandraisana eo amin'ny lafin'ny volana sy ny Tany, mikasa ny handefa ny zanabolana fampitana Queqiao-2, na Magpie Bridge-2, i Shina, amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2024.

Ity fiaraha-miasa eo amin'i Shina sy Pakistana amin'ny fitrandrahana habakabaka ity dia mampiseho ny fifamatorana manamafy ny fifandraisan'ireo mpinamana roa amin'ny toetr'andro. Izany koa dia midika fa mitombo ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana ny fahalalana siantifika sy ny fikarohana any ivelan'ny sisin-tany.

famaritana:

– Chang'e-6: Iraka manaraka amin'ny volana any Shina, mikendry ny hiondrana any amin'ny faritra lavitra ny volana mba hanangona santionany.

- Enta-mavesatra: Fitaovana na fitaovana entin'ny sambon-danitra.

- CubeSat: zanabolana kely ampiasaina amin'ny tanjona samihafa.

– Basin Aitken: Iray amin'ireo endrika telo lehibe amin'ny volana, hita any amin'ny lafin'ny volana.

– Tiangong: toby habakabaka any Sina.

– Queqiao-2: zanabolana fampitana an'i Shina mba hanamora ny fifandraisana amin'ny faritra lavitra ny volana.

