Ny Teleskaopy Wide-Field Vaovao any Shina dia maka sary manaitra ny Andromeda Galaxy

Vao haingana i Shina no namoaka ny teleskaopy midadasika vaovao indrindra, ny Wide Field Survey Telescope (WFST), any amin'ny tendrombohitra ao amin'ny faritanin'i Qinghai. Miaraka amin'ny savaivony 8.2 metatra (2.5 metatra), ny WFST no toeram-panadihadiana faritra lehibe indrindra ao amin'ny Ilabolantany Avaratra. Miaraka amin'ny mpitsikilo CCD mosaika 9k x 9k, manana famaha 9,000 piksel izy amin'ny famaky mitsivalana sy mitsangana, mamela azy haka sary astronomika amin'ny antsipiriany.

Novolavolain'ny University of Science and Technology of China sy ny Purple Mountain Observatory (PMO) eo ambanin'ny Akademia Shinoa momba ny Siansa (CAS), ny WFST dia mikendry ny hanara-maso ireo faritra manokana amin'ny lanitra rehefa mandeha ny fotoana, hamantatra ny fisehoan-javatra astronomika mandalo toy ny supernova sy hetsika fanakorontanana ny rano. Hanatsara ny fahaizan'i Shina amin'ny fanaraha-maso ny zavatra akaiky ny tany sy ny fampitandremana mialoha ihany koa izany.

Ny sary voalohany navoakan'ny WFST dia sarin'ny vahindanitra Andromeda, mampiseho ny fahaizany midadasika sy avo lenta. Ny endri-javatra famolavolana mandroso an'ny teleskaopy, toy ny barika fakan-tsary lava mba hampihenana ny hazavana mania sy ny faritra kely manakana ny hazavana kokoa ho an'ny fahatsapana avo kokoa, dia mampitaha azy amin'ny fitaovana fanaraha-maso iraisam-pirenena mandroso indrindra.

Nanomboka tamin'ny Jolay 2019 teo akaikin'ny Tanànan'i Lenghu ny fanamboarana ny WFST, izay eo amin'ny lembalemba misy haavo 13,120 metatra (4,000 metatra) ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ity toerana stratejika ity dia manome lanitra mazava amin'ny alina, toetry ny atmosfera marin-toerana, toetr'andro maina ary fandotoana hazavana kely indrindra.

Ny WFST dia maneho fandrosoana lehibe ho an'ny astronomia sinoa ary manasongadina ny fahaizan'ny firenena eo amin'ny sehatra. Nomena anarana avy amin'ilay filozofa sinoa fahiny Mozi, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Micius, izay nanao andrana optique tany am-boalohany, ny teleskaopy dia mampiseho ny fanavaozana anatiny sy ny fandrosoana ara-tsiansa ao Shina.

