Iraka Chang'e 6 Moon any Shina hitondra zanabolana Pakistani

Ny iraka habakabaka ho avy any Shina, Chang'e 6, izay hatomboka amin'ny tapany voalohany amin'ny 2024, dia ahitana zanabolana avy any Pakistan ihany koa. Nambaran'ny China National Space Administration (CNSA) fa ny iraka Chang'e 6 dia hitondra entana avy any Pakistan, ary koa ny European Space Agency (ESA), France ary Italia.

Ny iraka Chang'e 6 dia mikendry ny hizaha toetra ny entona radioaktifa mampiasa fitaovana frantsay, miaraka amin'ny ESA's Negative Ion Detector sy ny Valle Brett Radar System any Italia. Ny zanabolana CubeSat ao Pakistan koa dia halefa any amin'ny orbitan'ny volana ao anatin'ity iraka ity.

Manafaingana ny tetikasa International Lunar Research Station i Shina, ary hisy fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena maro kokoa hivoaka vokatr'izany. Ny CNSA dia nanambara fa ny iraka Chang'e 6 dia hitondra entana sy zanabolana avy amin'ny firenena efatra mba hanatsarana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena.

Ity iraka ity no voalohany hanangona santionany avy amin'ny lafiny maizina amin'ny volana ary hamerina azy ireo eto an-tany. Ny iraka teo aloha dia nanangona santionany avy amin'ny faritra akaiky ny volana. Ny tanjona voalohany amin'ny iraka Chang'e 6 dia ny hanangona santionany avy amin'ny faritra samihafa amin'ny volana mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa ny taonany. Taorian'ity iraka ity, mikasa ny handefa ny iraka robotika Chang'e 7 any amin'ny tendro atsimon'ny volana i Shina mba hitady famantarana ny ranomandry sy handalina ny atmosfera sy ny toetrandro ao amin'ny faritra.

Ny iraka Chang'e 8 dia hanamarika ny fiafaran'ny iraka Chang'e ary natao hananganana tobim-pikarohana momba ny volana. Tsara ny manamarika fa nahavita zava-bita lehibe i Shina teo aloha tamin'ny taona 2013 rehefa nahavita nanangona santionany tamin'ny volana ny iraka Chang'e 5 ary namerina azy ireo teto an-tany, ka nahatonga an'i Shina ho firenena fahatelo eran-tany nanao izany taorian'i Etazonia sy Rosia. .

